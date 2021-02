10% de desconto em mochilas e artigos esportivos

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Quem é membro da Amazon Prime conta com frete grátis ilimitado na compra de milhares de produtos pelo site e tem acesso ao melhor do entretenimento, incluindo músicas, jogos, séries e filmes premiados. E isso tudo por apenas R$ 9,90 por mês, com um teste grátis de 30 dias - ou seja, se você não gostar, pode cancelar sem qualquer custo.

Outra grande vantagem dos assinantes do Prime é que eles sempre têm à disposição promoções exclusivas, com descontos significativos em itens de qualidade em todas as categorias.

Até 8 de março, por exemplo, dá para aproveitar 10% de desconto em centenas de artigos esportivos à venda na Amazon, como luvas de boxe, bolas, óculos de natação, garrafas térmicas, meias, camisas de futebol, kimonos, sungas, toalhas e acessórios para transformar sua casa em uma academia.

As opções de mochilas também ganham destaque, com lindos modelos para homens e mulheres. Abaixo, veja 5 produtos com 10% de desconto - e clique aqui para acessar o catálogo completo em oferta. Lembrando que os descontos são aplicados automaticamente na finalização dos pedidos.

5 mochilas com descontos de 10%

Mochila Jump Curtlo

Bolsa-mochila Adidas Training 2 em 1 Bag

Mochila Twin Curtlo

Mochila Downtown Curtlo

Mochila Journey Cabin Curtlo

