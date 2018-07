100ª Volta da França vai largar da Ilha de Córsega Sob a sombra do banimento de Lance Armstrong, foi lançada a 100.ª edição da Volta da França, em 2013. Pela 1.ª vez terá início na Ilha de Córsega, no Mediterrâneo, e término na Champs-Élysées, sob o Arco do Triunfo.