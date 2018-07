2,5 mil anos da mais nobre prova olímpica

"Nenikékamen! Nenikékamen! Vencemos! Vencemos!" Há exatos 2,5 mil anos, Filípides partiu correndo da região perto da cidade grega de Maratona para levar até Atenas a mensagem de que o exército de cidadãos havia surpreendentemente derrotado a poderosa armada persa, com 25 mil soldados. A democracia estava garantida. Por todo o caminho que separava o local da última batalha até Atenas, o soldado gritou a frase que ecoaria por décadas na história da Grécia Antiga. Ao chegar, exausto, caiu morto.

Filípides havia percorrido 42 quilômetros e, mito ou não, seu feito deu origem a um dos eventos mais nobres da história do esporte: a maratona. Hoje, 2,5 mil anos depois, os gregos organizam uma maratona para comemorar a data e, na realidade, a vitória de Atenas contra a Pérsia na Batalha de Maratona.

Naqueles anos, um choque de civilizações ocorria perto de Atenas. A guerra colocava frente a frente um exército persa bem armado e poderoso contra um grupo de cidadãos de Atenas, praticamente organizados como uma guerrilha. Cerca de 10 mil deles lutavam para que não fossem invadidos e dominados. Segundo estudiosos, nem a maratona nem muito do que temos hoje na sociedade existiria se os gregos tivessem sido derrotados pelos persas. O período que se seguiria à vitória de Atenas abriria a era de ouro da Grécia Antiga, de onde parte dos princípios da sociedade ocidental seria baseada.

Até hoje, ninguém sabe se o feito do soldado de fato ocorreu. As primeiras histórias sobre o percurso apareceram apenas 600 anos após. Mitologia ou não, a suposta corrida de 42 km do soldado foi usada em 1896 quando os organizadores dos primeiros Jogos Olímpicos buscavam um evento para ligar o movimento que dava seus primeiros passos à Grécia Antiga, de onde viria a ideia da Olimpíada. A corrida do soldado foi escolhida como a ligação entre dois mundos.

A modalidade apenas ganharia o gosto popular nos anos 70, quando cidades em todo o mundo passaram a realizar corridas em suas ruas. Atualmente, 300 maratonas oficiais por ano são reconhecidas pela Associação de Maratonas Internacionais e Corridas de Distância.

Para alguns atletas, a luta pela vitória é parte de suas carreiras profissionais. Mas, para muitos que cruzam a linha de chegada, a mera participação em uma maratona já é uma vitória. O resto é história. História antiga.