2013 promete

No futebol brasileiro, tivemos uma temporada de títulos bem distribuídos. Em São Paulo, todos foram campeões: o Santos do Estadual, o Palmeiras da Copa do Brasil e o São Paulo da Sul-Americana, enquanto o Corinthians entrou para a história ao conquistar a Libertadores e o Mundial. No Rio, só o Fluminense ergueu canecos: estadual e brasileiro.

Olhando para frente, é difícil não se entusiasmar com as perspectivas de 2013. A Libertadores, uma das mais fortes das últimas décadas, terá a participação do trio de ferro de São Paulo, além de Grêmio, Atlético-MG e Flu. Qualquer um desses pode faturar o título, sendo que Corinthians e Flu entram como favoritos. Sinceramente, acho difícil que a taça não continue no Brasil. Mas a grande notícia para quem gosta de clássicos - quem não gosta? - é que os gigantes que disputarão a Libertadores também participarão da Copa do Brasil, fazendo renascer a competição que vinha perdendo prestígio ano após ano.

No ano que vem teremos ainda a Copa das Confederações, grande teste, em todos os sentidos, para o Brasil. Seremos capazes de jogar de igual para igual com a Espanha? Nossos estádios funcionarão a contento? E o transporte? E a rede hoteleira? E os aeroportos? Todas essas perguntas serão respondidas em junho e, dependendo das respostas, teremos uma visão mais clara sobre como ficará nossa imagem, esportiva e como nação, após a Copa de 2014. Passar no teste da Copa das Confederações não é garantia de sucesso no Mundial. Mas, se tropeçarmos já no trailer é bem provável que nosso filme não conseguirá ter um final feliz.

Estou ansioso para ver como será o trabalho da dupla Parreira e Felipão na seleção. Como já escrevi aqui, o maior desafio dos veteranos campeões do mundo será resgatar a paixão do povo brasileiro por sua seleção. Estamos na 18ª colocação no ranking da Fifa, a pior de nossa história. Um ranking técnico, vale dizer, porque se fosse um de envolvimento dos torcedores estaríamos ainda mais abaixo. Pelo que conheço dos novos comandantes, acredito que eles apostarão numa combinação de jovens que disputaram - e perderam - a final olímpica com craques mais tarimbados.

Felipão certamente saberá dar uma bela enquadrada em Neymar, que precisa de muito menos deslumbramento e muito mais atitude competitiva se quiser mesmo ser um dos líderes em campo na Copa de 2014. Menciono isso porque acho uma pena escrever uma retrospectiva anual sem conseguir recordar nada de extraordinário sobre Neymar, fora um par de lindos gols. Ele pode bem mais do que isso.