23ª Maratona Internacional de São Paulo será disputada no domingo

A 23ª edição da maratona de São Paulo ocorre no domingo como uma das provas mais importantes do País. A largada ocorre às 6h50, com a prova da elite feminina, seguida pela de atletas cadeirantes, às7h15, e, por último, ocorre a largada do pelotão de elite masculino, público geral e atletas com deficiência, às 7h30. Para quem não consegue correr os 42 quilômetros da maratona completa, também há provas de 24, 8 e 4 quilômetros.

As inscrições para a prova já estão finalizadas. As largadas e chegadas serão na Avenida Pedro Álvares Cabral, Ibirapuera, em frente ao Obelisco. Somente a prova de 24 km terá local distinto para chegada, marcada para a Avenida Escola Politécnica. A organização promete um rígido controle sobre os "pipocas". Apenas os atletas inscritos e identificados com números de peito terão direito aos serviços oferecidos pela organização. Informações sobre o trajeto estão no site www.maratonadesaopaulo.com.br.

No masculino, um dos destaques é o mineiro Franck Caldeira, campeão em 2004 e ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2007, na maratona. No feminino, a bicampeã Marizete Moreira (2009 e 2010) encabeça a lista de atrações.

Os atuais campeões da prova são Paul Kimutai e Alice Kibor, ambos do Quênia. A última brasileira a vencer a prova foi Marizete Moreira, e o último brasileiro que ganhou a corrida masculina foi Claudir Rodrigues, em 2008.

Este ano, há outra atração: a Expo Atleta, que ocorre no Ginásio Mauro Pinheiro, local onde também devem ser retirados os kits para a prova. O evento começou na quinta-feira e prossegue até sábado, com entrada gratuita. O evento é aberto também para atletas não inscritos e conta com palestras sobre treinamentos e alimentação para a maratona, médicos e nutricionistas.

Todos os campeões da Maratona de São Paulo (Masculino / Feminino)

2016 - Paul Kimutai (Que), 2h17min14seg/Alice Kibor (QUE), 2h35min56seg

2015 - Asbel Kipsang (QUE), 2h15min15/Carolyne Komen (QUE),2h35min51

2014 - Paul Kangogo (QUE), 2h14min16/Rumokol Chepkanan (QUE), 2h42min27

2013 - Stanlei Koech (QUE), 2h16min07/Samira Raif (MAR), 2h38min23s

2012 - Solonei da Silva (BRA),2h12min25s/Rumokol Chepkanan (QUE),2h31min31s

2011 - David Kemboi (QUE), 2h11min53s/ Samira Raif (MAR), 2h36min01

2010 - Stanley Biwott (QUE), 2h11min21s/Marizete Moreira (BRA), 2h39min26s

2009 - Elias Chelimo (QUE), 2h13m59s/ Marizete Moreira (BRA), 2h42m24s

2008 - Claudir Rodrigues (BRA), 2h17m07s/Mª Zeferina Baldaia (BRA), 2h42m20s

2007 - Reuben Chepkwek (QUE), 2h16m05s/ Jacqueline Chebor (QUE), 2h40m12s

2006 - Rotich Solomon (QUE), 2h15m15s/ Margaret Karie (QUE), 2h39m24s

2005 - José Teles (BRA), 2h19m47s/ Márcia Narloch (BRA), 2h40m39s

2004 - Frank Caldeira (BRA), 2h17m30s/ Margareth Karie (QUE), 2h40m10s

2003 - Genilson da Silva (BRA), 2h16m26s/Mª do Carmo Arruda (BRA), 2h39m12s

2002 - Vanderlei de Lima (BRA), 2h11m19s/ Mª Zeferina Baldaia (BRA), 2h36m07s

2001 - Stephen Rugut (QUE),2h14m30s/ Marizete Rezende (BRA), 2h38m57s

2000 - David Ngetich (QUE), 2h15m21s/ Márcia Narloch (BRA), 2h40m15s

1999 - Paul Yego (QUE), 2h15m29s/Márcia Narloch (BRA), 2h37m20s

1998 - Diamantino dos Santos(BRA), 2h16m55s/ Viviany Oliveira (BRA), 2h39m58s

1997 - Kipkemboi Cheruiyot (QUE), 2h17m07s/ Viviany Oliveira (BRA), 2h42m13s

1996 - Chalam El Maali (MAR), 2h15m21s/ Janete Mayal (BRA), 2h41m40s

1995 - Luiz A. dos Santos (BRA), 2h17m11s/Ilyna Nadezhda (RUS), 2h49m33s.