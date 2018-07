360 segundos Rapaz, ficou atordoado com a lavada de anteontem? Não se preocupe, não há nada de anormal, pois se trata de fenômeno nacional. O Brasil amanheceu sem entender direito o que houve no Mineirão, com ressaca futebolística que se refletiu até na desanimada tentativa de secar a Argentina contra a Holanda.