4º lugar faz Muricy escalar titulares na 5ª

O técnico Muricy Ramalho não vai esperar pelos resultados dos exames de sangue que mostram o nível de estresse muscular dos jogadores e nem fazer mistério com a escalação do time para enfrentar o Guaratinguetá, quinta-feira à noite, na Vila Belmiro: ninguém será poupado. A sua mudança de comportamento tem explicação. Com os resultados da rodada, o Santos continua na quarta posição na classificação e se descuidar poderá ser ultrapassado pelo Mogi Mirim (também tem 30 pontos) e perder a condição de mandante no jogo único das quartas de final.

"Se o jogo fosse na quarta-feira (amanhã), eu iria pensar em tirar um ou dois (jogadores), mas como será na quinta vão jogar todos", justificou Muricy, que não pode mais se dar ao luxo de deixar o Estadual em segundo plano.

Depois do Guaratinguetá, o Santos vai jogar domingo contra a Portuguesa, no Canindé. De acordo com os resultados no meio de semana, Muricy vai resolver se o time jogará completo ou não, apesar do compromisso importante diante do Internacional, em Porto Alegre, dia 4. Esse jogo deve definir o primeiro do Grupo 1 da Libertadores.

Neto, do Guarani, é o zagueiro que Muricy quer para o Brasileiro. O Santos pediu o jogador por empréstimo gratuito em troca de sua exposição e valorização, mas o clube campineiro não aceitou.