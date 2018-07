4x100m do atletismo se reúne para primeiro camping do ano

Mal começou a temporada 2015 do atletismo brasileiro e as principais velocistas do País já têm um compromisso importante. A partir do próximo domingo, por seis dias, 13 das mulheres mais rápidas do Brasil estarão reunidas no na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, no Rio, para o primeiro camping de treinamento do revezamento 4x100m livre.

Com Vanda Gomes suspensa por doping, a lista é encabeçada pelas finalistas olímpicas de Londres/2012: Ana Cláudia Lemos (BM&FBovespa), Rosângela Santos, Franciela Krasucki e Evelyn dos Santos (as três do Pinheiros). As quatro foram as melhores do ranking brasileiro de 2014 nos 100m.

"Trata-se de camping fundamental para o Brasil. A equipe feminina foi finalista nas duas últimas Olimpíadas e nos três últimos Mundiais. Agora temos pela frente o Mundial de Revezamentos (em Nassau, nas Bahamas), o Pan (em Toronto, no Canadá) e o Mundial (em Pequim, na China), eventos que mostrarão as nossas reais condições para os Jogos do Rio/2016", explica o superintendente da CBAt, Antonio Carlos Gomes.

Outras oito atletas foram convocadas para os treinamentos e devem disputar posto de reserva na equipe. As principais novidade na lista são Vitoria Rosa, carioca que completou 19 anos na última segunda-feira, e Mirna Marques, do Centro Olímpico de São Paulo, que chegou na semana passada aos 18 anos.