50 anos em 5

Desde o fundo do poço, são cinco temporadas inteiras de reconstrução. O bicampeonato mundial não é maior que a Taça Libertadores; trata-se, porém, de um complemento, de uma extensão do modelo que levou a campo a alma da arquibancada possuída pelo jogo coletivo. Além de uma boa dose de calma.

Rafael Benítez surpreendeu com a escalação de Ramires e Lampard. Com eles colocou velocidade e cadência entre a defesa e o ataque, provavelmente deduzindo que o verdadeiro Corinthians seria aquele do segundo tempo contra o Al Ahly, afundado em sua própria área.

Nessa linha de pensamento, Ramires e Lampard talvez tivessem muito espaço para jogar com a defesa corintiana presa pelo quarteto ofensivo. Havia ainda outro problema, maior do que ter volantes com menor intensidade de marcação. Chamava a atenção o déficit técnico gerado pela opção de Benítez por Moses no lugar de Oscar.

Ralf cuidou de Mata, centralizado, mas a preocupação de Tite era fortalecer os lados do campo. Jorge Henrique foi o escolhido para atuar na marcação pela direita e Danilo deslocado para a esquerda, permitindo a Émerson se aproximar de Guerrero.

Mas não se pode garantir que o treinador espanhol tenha sido decisivo para dar a vitória ao Corinthians. Com o prêmio de melhor em campo nas mãos, o goleiro Cássio carregava nos braços pelo menos quatro milagres capazes de testar a fé do mais doente e crédulo integrante do bando de loucos.

Não se viu uma defesa importante de Petr Cech, como aquelas contra Barcelona e Bayern de Munique na Liga dos Campeões. No primeiro tempo, a equipe inglesa teve mais posse de bola e exibiu menos tensão que o Corinthians. E serviu também para confirmar algumas convicções alvinegras, havia espaço para um jogo mais equilibrado.

O gol de Guerrero, aos 24 minutos, em jogada muito bonita, carimbada por gigantes como Paulinho e Danilo, foi o prêmio pelo passo a frente no segundo tempo, e pelo salto absurdo na história de quem tinha o compromisso apenas com o atraso.

A partir daí, o Chelsea passou a despejar bolas na área, produzindo alguns sufocos, porém incapaz de vencer a nação deslocada para Yokohama. A conquista é certamente mais importante para os sul-americanos que para os europeus. Mas quem viu a expressão de tristeza de Frank Lampard ao final do confronto, desconfiou.

O Brasileiro, a Libertadores e agora o Mundial deram ao corintianismo um pouco de lógica e racionalidade, fundamentais para qualquer reflexão. "Aqui é Corinthians", agora, tem outro significado.