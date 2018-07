'50 metros livre do Maria Lenk será imperdível', diz técnico Arilson Silva

SÃO PAULO - Arilson Silva foi demitido do Clube Pinheiros após a Olimpíada de Londres. Um de seus pupilos, Felipe França, fracassou nos 100 metros peito, mas Bruno Fratus, 4º colocado nos 50 m livre, conquistou o melhor resultado da equipe brasileira fora as medalhas de prata de Thiago Pereira (400 m medley) e Cesar Cielo (50 m livre).

Agora um dos treinadores da equipe multinacional ADN Swim Project, com base em Caserta (Itália), Arilson avisa que a prova dos 50 metros livre no Troféu Maria Lenk será 'imperdível'. O torneio, primeira seletiva para o Mundial de Barcelona, em julho, começa nesta segunda-feira, no Parque Aquático de mesmo nome. A prova mais rápida da natação será disputada na quarta-feira, com eliminatórias às 10 horas e final às 17 horas.

Com Fratus dono do 4.º melhor tempo do mundo (21s92), a disputa ainda terá o multicampeão Cesar Cielo (recordista e bicampeão mundial da distância), o jovem Marcelo Chierighini (que venceu as 50 jardas no NCAA, pela Universidade de Auburn), e o experiente Nicholas Santos, ouro no Mundial de Dubai em piscina curta dos 50 m borboleta, no fim de 2012. Apenas os dois nadadores mais rápidos poderão representar o Brasil em Barcelona.

"Os 50 livre do Maria Lenk será como sempre imperdível e muito competitivo", disse Silva, em entrevista ao Estado por e-mail, desde Kazan (Rússia), onde acompanhava três de seus atletas na seletiva russa para o Mundial. "Primeiro, pela característica da prova onde qualquer erro é fatal. Segundo, pelos prováveis finalistas que você citou." E ainda colocou mais um nome na briga, apesar de especialista no nado borboleta: "Fiquem de olho em Henrique Martins, que nadou bem essa prova em todas as competições por aqui (na Europa)."

Arilson destacou que, desde quando Bruno Fratus começou a competir na Europa (o nadador se mudou para a Itália em outubro), sua única derrota foi para o campeão olímpico Florent Manadou. O técnico diz que o pupilo está em ponto de bala para iniciar o ciclo olímpico de 2016.

"Não tenha dúvida de que a final (de Londres) deixou o Bruno muito mais 'mordido'. Mesmo com a lesão no ombro em um acidente, ele, guerreiro como só, está batalhando todo dia para cumprir com qualidade a temporada feita. Nunca duvide de um campeão!".