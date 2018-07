500 Milhas se despede da Granja Viana

A ideia é agregar adrenalina e diversão, tanto para os pilotos como para quem acompanha as longas 12 horas de prova ou 644 voltas de corrida. "Na prova você só quer ver a largada e a chegada. Agora quem tá assistindo terá o que fazer durante as outras dez horas de corrida", comentou Felipe Giaffone, um dos donos do kartódromo em Cotia.

Além do clima de festa na corrida criada em 1996, hoje o tom será de despedida. Ontem os pilotos já demonstravam saudade da Granja Viana, palco onde muitos começaram a acelerar. Quem largará na pole é a equipe Spirit Sports, de Alexandre Ruiz, João Preto e Denis Navarro. No entanto, as equipes favoritas são a de Rubinho e Tony Kanaan, que larga em quarto, e a de Christian, Nelsinho Piquet e Vitor Meira, que sai em terceiro.