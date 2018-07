Fez duas defesas complicadas no primeiro tempo. Errou o tempo da bola no segundo gol do Palmeiras.

5 |Alessandro

Passou apuros tendo que cuidar de Vinícius e Wesley.

7| (Romarinho)

Deu novo ânimo ao time e foi

fundamental no empate do time. Gol coroou atuação e comprovou que tem estrela contra o rival.

5 |Gil

Só melhorou no final do jogo.

5 |Paulo André

Participou do gol de Emerson

Sheik, mas não se entendeu no miolo de zaga com Gil.

6 | Fábio Santos

Cobrou falta que originou o gol de Sheik, mas pouco foi ao ataque.

5 | Ralf

Falhou na cobertura à zaga e não percebeu avanço de Vilson no gol palmeirense.

6 |Paulinho

Por pouco não vira o nome do jogo ao arriscar uma bicicleta já nos

segundos finais da partida.

5 |Danilo

Bem marcado por Vilson, sumiu.

7 | (Renato Augusto)

Sua entrada fez o time ganhar

corpo no meio de campo.

6 | Jorge Henrique

Muita firula e provocação, embora tenha carimbado a trave.

5 |Guerrero

Num jogo ruim, chutou uma bola na trave com Prass vendido.

7| (Alexandre Pato)

Sem ele, Romarinho não teria

feito seu gol. Domínio de bola

de gente grande.

6|Emerson Sheik

Fez as pazes com gol - ele não

marcava desde outubro.

6|Tite

Voltou do intervalo com o mesmo time e precisou consertar no decorrer no segundo tempo.

CORINTHIANS