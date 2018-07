70 mil vezes Pelé Já contei que nutro sentimento de inferioridade por pertencer a uma geração que não viveu a seresta e a bossa nova, as chanchadas e o cinema novo, que não enfrentou ditaduras, fez poucas passeatas e, principalmente, não acompanhou a epopeia do tricampeonato mundial do Brasil. Meu pai foi um homem com sentido histórico. Ele fez questão, por exemplo, de me manter acordado para assistir pela televisão à transmissão das missões lunares. "O homem está caminhando na lua, filho. Lembre-se de que você viu isso ao meu lado", disse ele, em 1969. Por causa disso, hoje eu ainda recordo até a cor do sofá da sala da pequena casa de vila, em Madureira, onde me deslumbrei com o tal passo pequeno para um homem, mas gigantesco para a humanidade. Lamentavelmente meu pai não teve a mesma perspectiva em relação ao futebol. Temendo tumultos no Maracanã, ele me deixou em casa no dia em que Pelé marcou o milésimo gol e no jogo que marcou sua despedida da seleção.