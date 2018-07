90 anos de Le Mans

Le Mans foi um dos temas abordados esta semana quando juntei dois velhos amigos, Emerson Fittipaldi e Ronnie Von, para gravar o Linha de Chegada que vai ao ar na terça-feira que vem após o SporTV News (em torno de meia noite e meia, com reprise no dia seguinte em três horários diferentes). Os carros que participam das "24 Horas" estão reunidos em um campeonato chamado WEC (campeonato mundial de endurance), que passou a ser uma prioridade da FIA do presidente Jean Todt. Com um total de oito etapas, incluindo a "24 Horas", sendo que a quarta delas é disputada em Interlagos desde o ano passado. Agora em 2013, esta corrida brasileira passa a se chamar "Le Mans 6 Horas de São Paulo". As outras seis, também com duração de seis horas são disputadas em Silverstone, Spa-Francorchamps, Austin, Fuji, Xangai e Bahrein.

Os carros são divididos em quatro categorias. A mais forte é a Protótipo 1, onde estão as equipes oficiais da Audi (3 carros) e a Toyota (2 carros), ambas com motores híbridos. Daí vem a prioridade da FIA. Um dos carros da Audi, campeã do ano passado, é pilotado por um trio formado pelo espanhol Marc Gené, o inglês Oliver Jarvis e o brasileiro Lucas Di Grassi. Na Protótipo 2, o brasileiro Antonio Pizzonia venceu na abertura do campeonato em Silverstone com um Oreca da equipe Delta-ADR, mas não corre em Le Mans para dar lugar ao japonês Shinji Nakano, que trouxe para a equipe um patrocínio extra. Na GTE Pro, Bruno Senna defende a Aston Martin, e é líder do campeonato depois de vencer em Silverstone e chegar em segundo em Spa. E tem outro brasileiro, Fernando Rees, na GTE Am, com Chevrolet Corvette.

Nas 24 Horas, a Audi, com seus três carros nas primeiras posições, luta pela sua 12ª vitória e quarta consecutiva. Mas o trio principal é formado pelo dinamarquês Tom Kristensen, o maior vencedor da história dessa corrida (oito vezes), o escocês Allan McNish e o francês Loic Duval, dono da pole position, com 3min22s349. Lucas divide o carro 3 com o espanhol Marc Gené e o inglês Oliver Jarvis. Chance maior ainda de uma primeira vitória brasileira em Le Mans está na categoria GTE Pro, que tem a equipe de Bruno Senna largando na pole position com o Aston Martin Vantage V-8. Bruno divide o carro com o inglês Rob Bell e o francês Fred Makowiecki, autor da volta que garantiu a pole (3min54s635). Embora as posições de largada não tenham influência numa maratona tão extensa como a de Le Mans, Bruno vibrou com a volta voadora do parceiro. Por causa da duração maior dessa prova em relação as outras do campeonato, os pontos são distribuídos em dobro, inclusive os da pole, o que aumenta a vantagem do brasileiro na liderança do campeonato, saltando de 44 para 48 pontos, contra 38 do alemão Stefan Mücke e o inglês Darren Turner.

O que mais impressiona em Le Mans é a média de velocidade de 242 km/h na classificação e acima de 220 km/h em corrida. Mas o que dá mais prazer nos pilotos é a reta com mais de cinco quilômetros de aceleração plena, na qual o recorde alcançado foi 405 km/h com um WM Peugeot em 1988. Cada volta no circuito de Sarthe mede 13,629 quilômetros e a distância percorrida, se não houver períodos de chuva, será de aproximadamente 5.400 quilômetros. Disputada desde 1923, com exceção do período da Guerra, entre 1940 e 1948, Le Mans foi marcada, em 1955, pela maior tragédia da história do automobilismo, um acidente em que o Mercedes do piloto francês Pierre Levegh voou para cima da arquibancada e matou 84 espectadores. Por causa disso, a Mercedes ficou fora do automobilismo por 34 anos e as corridas são proibidas na Suiça até hoje. A largada, com 56 carros no grid, acontece hoje às 10 da manhã (horário de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV da primeira e da última hora de corrida.