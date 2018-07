90 minutos que podem decidir o ano

O Campeonato Brasileiro pode acabar hoje, se não de maneira matemática, mas virtualmente, no renovado Estádio Independência, em Belo Horizonte. Isso ocorrerá se o líder Fluminense, com 69 pontos conquistados após 31 rodadas, vencer o Atlético-MG, seu mais próximo perseguidor, 9 pontos atrás. Visitante, o Tricolor entra em campo em situação confortável. Dono da casa, o Galo não tem alternativa se não a vitória se quiser continuar sonhando com um título que não conquista desde 1971.

A vitória terá dupla importância para o Atlético. Isso porque a diferença para o Tricolor cairá para 6 pontos, ainda considerável nesta reta final do campeonato. No entanto, dará ao time de Cuca grande alento para as seis rodadas que faltarão para o fim, além de poder vir a causar no rival uma insegurança que ele não sentiu até agora.

"Nossa chance é diminuir essa vantagem'', disse Cuca. "O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, mas algumas delas são decisivas. Vai ser assim. É tratado por nós, como pelo Fluminense, como uma decisão.''

O Atlético, porém, tem problemas. O treinador não sabe se poderá contar com o zagueiro Réver, em fase final de recuperação de uma pubalgia, mas que ainda reclama de dores. "Quero jogar, mas só se me sentir totalmente recuperado'', decidiu Réver. "Não posso entrar em campo e o treinador ter de queimar logo uma substituição.''

Como Rafael Marques é ausência certa, por conta da pancada na cabeça sofrida na partida contra o Santos - terá que ficar pelo menos uma semana em repouso -, Cuca poderá ser obrigado a improvisar Richarlyson na zaga ao lado de Leonardo Silva ou acionar Luiz Eduardo.

Outra dúvida é Bernard, que também levou pancada na cabeça no jogo na Vila. Nesse caso, a alternativa é Guilherme.

O Fluminense tem consciência de que uma vitória do Atlético reabrirá a disputa pelo título. Mas o técnico Abel Braga procurou diminuir a importância do duelo. "Perdendo, ganhando ou empatando, o campeonato não será definido no domingo. Não vai ser esse resultado que dá ou que tira o título'', afirmou.

Os jogadores admitem que o sentimento é outro e se mostram cientes do peso que o clássico pode ter no restante da competição. "A cada dia que passa penso em ser campeão, porque seria importante para mim e para os outros que estão no clube, que vão ganhar pela segunda vez'', disse o meia Thiago Neves.

Nas Laranjeiras, há uma preocupação adicional: nas últimas rodadas muito se falou em favorecimento da arbitragem ao Fluminense. Neves entende que isso pode influenciar negativamente os juízes nas rodadas derradeiras. "É esquecer um pouco as coisas de fora de campo e pensar no Fluminense e no que será preciso para sermos campeões.''

O volante Jean está suspenso. O substituto será Diguinho.