92ª Corrida de São Silvestre tem estrangeiros de seis países garantidos na elite

Os estrangeiros têm dominado a Corrida Internacional de São Silvestre nos últimos anos. Desde 2006 na prova feminina e 2010 na masculina, eles têm superado os corredores nacionais e garantido o topo do pódio da principal corrida de rua da América Latina. Neste ano, na 92ª edição da prova, o grupo de atletas do exterior chama a atenção pelos resultados recentes e promete dar trabalho outra vez.

Seis países, além do Brasil, estarão representados na Elite da corrida: Quênia, Tanzânia, Etiópia, Colômbia, Bolívia e Alemanha. A prova reunirá cerca de 30 mil corredores de diversas partes do mundo, que percorrerão 15 km por ruas e avenidas de São Paulo.

A relação de estrangeiros no feminino tem dois grandes destaques: a tricampeã Ymer Ayalew, da Etiópia, e a queniana Jemima Sumgong, campeã da maratona de Londres e dos Jogos Olímpicos Rio-2016, que já entraram no grupo de favoritas. Também chamam a atenção as tanzanianas Faliluna Matanga, campeã da 10K Rio 2014 e da Tribunal 2016, e Jaclyn Sail, terceira colocada na São Silvestre-2013, além da queniana Flomena Cheyech Daniel, campeã da Saitama Marathon do Japão neste ano, e a alemã Nadine Gill, que conseguiu o melhor resultado da carreira na Meia Maratona de Brasília, no início do mês passado.

No masculino também há referências das provas de fundismo. Da Etiópia estarão Dawit Admasu, campeão da São Silvestre-2014, e Leul Aleme, vencedor da Meia Maratona Internacional do Rio em 2014 e vice na São Silvestre-2015. Do Quênia estarão os atletas Paul Kemboi, que venceu a Tribuna deste ano e também os 15 km de Istambul, William Kibor, que venceu a Meia Maratona de Las Vegas, e Mathew Cheboi, campeão da Meia Maratona Internacional de São Paulo em 2007 e quarto na Volta Internacional da Pampulha 2016.

A largada será na Avenida Paulista, na altura da rua Ministro Rocha Azevedo. A chegada, por sua vez, será na mesma avenida, em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero. A programação no dia da prova começará às 8h20, com a categoria Cadeirantes. Em seguida, será a vez da elite feminina, às 8h40. A partir das 9h será a vez das pessoas com deficiência, pelotão de elite masculino e pelotão geral (masculino e feminino), nesta ordem.

A retirada do kit e do chip começa nesta terça-feira (27), das 9h às 19h, no Ginásio Mauro Pinheiro (Rua Abílio Soares, 1300), em São Paulo. A programação será a mesma nos dias 28 e 29, enquanto no dia 30 será das 9h às 16h, e o atleta deverá comparecer pessoalmente. Para retirada por terceiros, verificar o regulamento da prova no site oficial do evento. Não haverá entrega de kit no dia da prova, nem depois do evento.

Confira o percurso da prova:

Largada: Av. Paulista, esquina com Rua Ministro Rocha Azevedo

Av. Paulista

Túnel Jose Roberto F. Mellen

Av. Dr. Arnaldo, duas pistas até Rua Major Natanael.

Rua Major Natanael.

Rua Des. Paulo Passallaqua

Av. Pacaembu

Vd. Pacaembu

Av. Dr. Abrahão Ribeiro

Av. Norma P. Giannotti

Av. Rudge

Vd. Orlando Murgel

Av. Rio Branco

Av. Ipiranga

Av. São João

Praça Julio de Mesquita

Alameda Barão de Limeira

Av. Duque de Caxias

Esquerda no Largo do Arouche

Contornar a rotatória em frente ao Hotel São Rafael

Av. Vieira de Carvalho

Praça da República

Av. Ipiranga

Av. São João

Rua Conselheiro Crispiniano

Atrás do Teatro Municipal

Rua Cel. Xavier de Toledo

Rua Sete de Abril

Rua Dr. Bráulio Gomes

Rua Cel. Xavier de Toledo

Vd. Nove de Julho

Vd. Jacareí

Mudança de pista da esquerda para a direita.

Rua Dona Maria Paula

Av. Brig. Luis Antonio

Av. Paulista

Chegada: em frente ao Prédio da Fundação Cásper Líbero

Resultados de 2015

Masculino

1) Stanley Biwott (Quênia), 44min31seg

2) Leul Aleme (Etiópia),44min34seg

3) Feyssa Lilesa (Etiópia), 44min38seg

4) Edwin Rotich (Quênia), 44min41seg

5) Giovani dos Santos (Brasil), 44min58seg

6) Dickson Cheruiyot (Quênia), 45min00seg

7) Fabiano Sulle (Tanzânia), 45min18seg

8) Dawit Admasu (Etiópia), 45min19seg

9) William Kibor (Quênia), 45min46seg

10) Joseph Panga (Tanzânia), 46min00seg

Feminino

1) Ymer Ayalew (Etiópia), 54min01seg

2) Delvine Meringor (Quênia), 54min03seg

3) Failuna Matanga (Tanzânia), 54min11seg

4) Sueli Pereira da Silva (Brasil), 54min15seg

5) Joziane Cardoso (Brasil), 54min22seg

6) Caroline Komen (Quênia), 54min23seg

7) Natalia Sulle (Tanzânia), 54min25seg

8) Gladys Kemboi (Quênia), 54min32seg

9) Maurine Kipchumba (Quênia), 54min40seg

10) Tatiele de Carvalho (Brasil), 54min43seg