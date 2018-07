A 16 meses da Copa, técnico russo vê seleção da casa 'em construção' A Rússia foi escolhida como sede da Copa do Mundo de 2018 há mais de seis anos, em dezembro de 2010. Passado todo esse tempo, porém, a seleção local segue uma coadjuvante do futebol mundial. Faltando apenas 16 meses para o início do Mundial, o time da casa ainda está "em construção".