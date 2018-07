A 48h da final, Tite tem uma dúvida

"Estou em dúvida." O desabafo de Tite, feito após a definição do rival na final do Mundial de Clubes do Japão, é sincero e real. Na decisão de domingo, em Yokohama, contra o Chelsea, o pragmático técnico do Corinthians acena com uma mudança no time.

Será apenas uma peça, mas que vai mexer na estrutura da equipe que ele havia ensaiado. Saem os dois meias, e voltam os três atacantes. Douglas está com a cabeça a prêmio, e Romarinho é o favorito à vaga de titular.

"Há possibilidade de atuar com mais um jogador de velocidade", revelou Tite, sem citar nomes de jogadores, após ter assistido ao "baile" do Chelsea sobre o Monterrey (3 a 1).

A mudança no time tem um duplo motivo. O primeiro é a apatia que o Corinthians apresentou no segundo tempo contra o Al Ahly. Foi encurralado e quase tomou o empate. O segundo é apostar num jogador que pressione a saída de bola do Chelsea.

Romarinho se encaixaria nessa dupla função. Pressionaria a saída de bola do lado esquerdo da defesa do Chelsea, já que Ashley Cole ataca muito, e ao mesmo tempo teria fôlego para proteger Alessandro, dando cobertura ao lateral-direito - contra o Al Ahly, Romarinho já fez isso durante os 15 minutos em que esteve no campo.

Tite foi dormir com essa dúvida após a semifinal e acordou com ela ontem. Ao assistir ao jogo do Chelsea, o treinador se disse surpreso com a entrada de David Luiz, que é zagueiro, como segundo volante e elogiou a atuação da linha com Mata, Hazard e Oscar.

O Chelsea ganhou força no meio de campo, e Tite não pode abrir mão de Danilo, seu jogador de imposição no meio, que controla a bola, e muito menos de Ralf e Paulinho. Guerrero e Emerson não saem do time. A favor de Tite está o histórico da equipe, que já atuou bastante tempo dessa forma, com um meia de ligação, jogando atrás de três atacantes. Ou seja: não é um esquema que ele vai tirar da cartola para um jogo só - ainda mais sendo o mais importante do ano, o jogo da temporada.

Há um senso de justiça que pesa muito na balança de Tite. É justo tirar um jogador que é titular do time justo na hora da decisão? Essa dúvida também permeia a cabeça de Tite. Mas quem o conhece sabe que o coletivo, o time, está acima de individualidades. "Pode ser bom para equipe."

A decisão será tomada até amanhã, quando ele deve comandar um treino coletivo com seus onze escolhidos para a final. "Quero pensar bem o jogo, o Chelsea tem jogadores de imposição física."

A vitória do Chelsea não surpreendeu Tite, embora ele tenha dito que preferia ver o time inglês passando um pouco mais de sufoco no segundo tempo. "Mas eles fizeram um gol muito rápido, depois outro, aí acabou, e começaram a modificar."

Não há favorito, de acordo com Tite. As possibilidades de título, segundo ele, são reais para qualquer lado. Por ser um jogo só, esse fator de equilíbrio ganha ainda mais força. "Não vou desmerecer o Al Ahly e o Monterrey, mas a obrigação era do Corinthians e do Chelsea, agora o percentual está dividido."