A agonia palmeirense recomeça em 2013 com empate em 0 a 0

SÃO PAULO - O rebaixamento do Palmeiras para a Série B do Campeonato Brasileiro ainda é uma ferida aberta. Isso ficou claro no nervosismo e nos erros técnicos e táticos que a equipe mostrou no empate por 0 a 0 com o Bragantino, na estreia no Campeonato Paulista. Também sofrida, a torcida vaiou a equipe e protestou contra a diretoria. Mesmo com essas dificuldades, o time alviverde acertou duas bolas na trave - uma delas, em um pênalti desperdiçado por Barcos no início da etapa final.

Embora o jogo da queda tenha ocorrido no dia 18 de novembro, parecia que tinha sido na semana passada, tamanho o nervosismo. Pelo que mostrou na estreia - e por aquilo que não mostrou -, o Palmeiras só vai superar seus traumas com muitas sessões de terapia coletiva - de jogadores e torcedores -, realizadas dentro de campo. E, por isso, vai continuar sofrendo no Paulista.

Desde o início, havia uma certa tensão, quase uma agonia, nas arquibancadas que acabou se esparramando pelo gramado. Ou foi a atuação ansiosa e errática do time que fez a torcida trocar a vibração pelo inconformismo. Além de xingar Arnaldo Tirone, presidente que terminará seu mandato hoje, e Roberto Frizzo, vice-presidente, a torcida começou o ano sem nenhuma paciência com alguns jogadores. O primeiro passe errado de Luan, por exemplo, já foi motivo de chiadeira. Quando ele foi substituído, no início da etapa final, recebeu uma vaia desoladora.

A presença de oito titulares da campanha do ano passado deveria significar entrosamento e força coletiva. Representou apenas a repetição de velhos erros. Os meias se movimentavam pouco e não criavam; os laterais também ficavam presos. Como a bola não chegava, os atacantes participavam pouco do jogo.

Os estreantes foram meros coadjuvantes. Fernando Prass encerrou uma tradição de 19 anos do Palmeiras de escalar goleiros feitos em casa. E o ex-jogador do Vasco quebrou o tabu com apenas uma defesa importante, dada a inoperância do ataque de Bragança. O lateral Ayrton foi apenas esforçado e saiu quando Kleina precisou de maior força ofensiva e colocou o novato Caio no final do jogo.

Bola parada. Mesmo sem Marcos Assunção - um dos 20 jogadores que deixaram o elenco desde o fim de 2012, ao lado de Betinho, Obina e João Vítor, entre outros -, o Palmeiras continuou vivendo da bola parada. Foi a solução para a falta de criatividade, já que Wesley e Patrick Vieira saíram com saldo negativo.

Foi o volante Souza, que estava emprestado ao Náutico, quem assumiu a responsabilidade de cobrar faltas e escanteios. Levou perigo aos 18, quando cruzou e Rafael Defendi espalmou no susto, e também em dois ou três escanteios. Souza também se aproximava do ataque e, aos 12 minutos da etapa final, criou a grande chance. Entrou na área e foi derrubado pelo goleiro. Na cobrança, Barcos acertou a trave.

Se o Bragantino fosse um pouco mais ousado, poderia ter conseguido o gol, mas se limitou a ser um time rebatedor.

O Palmeiras trocou a pouca organização que havia pelo puro desespero e passou a cruzar inúmeras bolas na área. Com essa "tática", Mazinho acertou um chute na trave, aos 30, e deixou claro que o desespero palmeirense continua no ano novo.