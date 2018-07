A arte da firula

Os pés do diligente atleta do tricolor fizeram alguns testes na resistência dos músculos de Neymar - como, de resto, tem sido ritual de quem tenta freá-lo. O rapaz então resolveu apelar para o recurso de que dispõe: habilidade. Daí usou e abusou do repertório de gingas e jogadas de efeito. Deu chapéu, tentou carretilha e até ficou parado, mãos à cintura, na lateral do campo, como a convidar o oponente para bailar, na base do "vem aqui tentar me acertar, vem".

O Nunes só ali, a observar a molecagem, com cara de quem estava com vontade dar umas bolachas no santista, conforme se via pela televisão e como ele confessou depois. Mas, também como admitiu, se segurou, com medo de complicações. No que fez muito bem - para si próprio, para o jogo e para o Neymar.

Os lances não passaram batidos, mereceram destaque até no Marca, jornal espanhol sempre de olho nos craques daqui que possam ser pescados por Real ou Barcelona. Os gringos se encantaram com as travessuras de Neymar, assim como muitos torcedores patrícios. Outros viram humilhação, esnobismo, covardia. Os mais suscetíveis detectaram mau-caratismo e safadeza. Vixe! O técnico Muricy Ramalho deu um puxão de orelhas no moço - ligeiro, é verdade.

Alinho-me com o primeiro grupo. Com entusiasmo. A essência do futebol é a diversão, o jogo, a criancice. Essas facetas comportam malícia, picardia, imaginação, uma pitada de provocação. Enfim, doses do que hoje se convencionou reunir, de maneira ampla e genérica, sob o rótulo de politicamente incorreto.

A história está repleta de astros que entortaram adversários, que fizeram os zagueiros sentarem ou comer grama, que arrancaram aplausos do público e levaram os rivais a espumarem de raiva. O drible sempre será um acinte para a mesmice, ofende a mediocridade. O que muitas vezes se define como "humilhação" no futebol deveria ser interpretado como "que inveja tenho desse sujeito e como eu gostaria de ser como ele."

O futebol é o esporte mais admirado no mundo, dentre outros detalhes, porque tem muitos firuleiros, os "fantasistas", como dizem os italianos. Ainda bem. Garrincha foi um dos que mais recorreram a esse expediente desmoralizante. Nem por isso jamais foi acusado de menosprezo aos colegas.

Os tempos são outros, podem alegar os pragmáticos. Agora, se exige objetividade aguda, e o ritmo das partidas não permite leviandades do calibre daquelas do Mané, resquícios de futebol sossegado e descompromissado. Hoje, tem muita grana na parada. E seriedade demais... Portanto, aceita-se o drible, mas não a firula, ressalvam os amantes do óbvio. Por que Neymar faz gracinhas contra bagrinhos e não diante de tubarões?, emendam os justiceiros, ávidos por aplaudir a garra do botinudo e botar o dedo na cara do petulante que tenha mais arte. E como esse espécie prolifera!

O futebol é feito de pernas de pau, cartola mutreteiro, treinador falastrão, juiz ladrão e outros estereótipos. Ok. Mas se sustenta sobretudo pelo talento e pela ousadia do craque. E pela firula. A vida sem firula é um tédio tremendo; no futebol, é muito mais.