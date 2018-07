A arte da sedução

Espanha e Portugal são as joias da coroa mais cobiçadas por cidades-sede e, principalmente, pelos Estados envolvidos com a Copa do Mundo. A partir de agora, será intensificada uma briga, paralela à construção de estádios e realização de obras de infraestrutura, que tem como objetivo seduzir potenciais participantes do Mundial de 2014 para que, confirmada a classificação, optem por seus Estados para o período de aclimatação e também de concentração durante a competição.

As federações só definem o local onde suas seleções ficarão cerca de seis meses antes do início da disputa, após o sorteio dos grupos da Copa, que ocorre no final de 2013. Mas desde já estudam as variadas opções, a partir de uma lista de 145 possíveis centros de treinamento.

Esse número pode ser reduzido após inspeção da Fifa. Até mesmo Estados que não estão na Copa, como Alagoas, Amapá e Espírito Santo, se candidatam para receber alguma delegação.

As chances desses "primos pobres"", porém, são remotas. As 31 seleções que se classificarem para o Mundial com quase toda certeza escolherão locais próximos às cidades onde jogarão - o Brasil fincará base no Rio. Aí entra a cobiça, e os esforços dos "estados-sede"".

No trabalho de convencimento, os argumentos mais usados são as colônias de imigrantes existentes na região e a proximidade geográfica com o país que se está "namorando"".

Espanha, por exemplo, é disputada por Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia. "Fortaleza tem uma grande colônia de espanhóis e também já é destino tradicional deles no momento de fazer turismo"", diz o secretário especial da Copa, Ferrúcio Feitosa. Já foram feitos contatos com a federação dos campeões mundiais, mas o Ceará vai tentar seduzir outras seleções.

"Vamos aproveitar a presença de representantes desses países por aqui, para mostrar o potencial do Ceará, inclusive nossa capacidade em hotelaria"", disse Feitosa na sexta-feira, no Rio, durante o evento em que as 12 cidades-sede da Copa foram oficialmente apresentadas ao mundo.

Táticas. Todas estavam preocupadas em "vender o peixe"", principalmente para os diversos técnicos de seleções que passaram pelos estandes das sedes ontem, como Fábio Capello (Inglaterra), Laurent Blanc (França) e Carlos Queiroz (Irã).

Mas há algumas mais adiantadas na negociação. Natal ainda não começou a construção da Arena das Dunas, mas já falou com muita gente. "Já fizemos contatos com Espanha e Alemanha, eu inclusive fui até esses países, e, com a Noruega, a conversa inicial foi feita pela embaixada brasileira em Oslo"", revela o ex-árbitro Rodrigo Cintra, secretário da Copa na capital potiguar. "Mas nosso maior interesse é Portugal, só que ainda não viajei até lá para conversar com eles.""

Cintra explica aos que estranham o interesse pela Noruega que existe grande colônia do país escandinavo no Rio Grande do Norte, embora insista: "Mas nosso grande foco é Portugal.""

O Rio Grande do Norte diz ter como trunfo boa estrutura para receber delegações em pelo menos três cidades e vai explorar também o fato de ficar próximo às outras cidades do Nordeste que receberão jogos da Copa. "São deslocamentos rápidos. Aliás, pensamos não só na Copa e na Copa das Confederações, mas também na Olimpíada. Apesar da distância do Rio, Natal é bom local de aclimatação.""

Pernambuco é outro Estado que vai fazer esforços para seduzir Portugal. "Temos voos diários do Recife para Lisboa e com apenas oito horas de duração. É mais rápido que ir de Recife a Porto Alegre"", diz Ricardo Leitão, secretário extraordinário da Copa. Espanha e Holanda, porém, também "interessam"".

O Paraná, porém, também faz parte do grupo dos que buscam seleções com base em afinidades. "Temos grande colônia de italianos, alemães, poloneses e ucranianos. Ter essas seleções nos interessa"", explica o secretário da Copa, Luiz de Carvalho.

Cacife. São Paulo está mais preocupada com a formalização da abertura, mas aposta que abrigará diversas seleções durante a Copa. O Estado credenciou 32 cidades e confia na qualidade dos centros de treinamentos e, acima de tudo, na infraestrutura de transporte e hoteleira.

"Temos preparado um guia das 32 cidades e estamos mostrando ao mundo o que têm do ponto de vista de infraestrutura e experiência. Acho que seremos bastante procurados"", confia o secretário de articulação da Copa, Gilmar Tadeu Ribeiro.