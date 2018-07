''A bola parece de supermercado''

A bola oficial da Copa do Mundo, da Adidas, foi muito criticada pelo goleiro Julio Cesar durante entrevista coletiva, ontem, em Johannesburgo. O atleta arrancou risos dos repórteres ao dizer que a bola é tão ruim que parece com as que são encontradas em supermercados. A Adidas é concorrente da Nike, a principal patrocinadora da seleção brasileira. "É horrorosa, horrível, muito ruim", repetiu o goleiro.

No momento em que saía da sala de entrevistas, Julio Cesar voltou a registrar seu protesto e disse em voz alta que a bola é leve e "oval como as de supermercado". Depois, resignado, ressaltou que os goleiros não têm mais escolha e vão ter de se acostumar com ela. A Adidas não quis comentar as declarações do camisa 1 brasileiro.

No rastro das críticas, ele disse que os goleiros em geral não levam vantagem em nada. Citou por exemplo situações em que se deparam com uma falta contra seu time. "Aí entram três adversários na barreira para tapar a nossa visão." Julio Cesar também deu o exemplo das paradinhas nas cobranças de pênalti, que já foram proibidas pela Fifa. "Tudo sempre para prejudicar o goleiro."

Na Copa de 2006, Julio Cesar era o terceiro goleiro, atrás de Dida, o titular, e Rogério Ceni, e não tinha nenhuma esperança de atuar. Guardou da experiência algumas lições e uma confidência feita a Cafu. "Disse a ele que meu sonho sempre foi o de chegar a uma Copa do Mundo e repetir o gesto dele em 2002. Quero beijar o troféu e entrar para a história da seleção."

Na Copa conjunta organizada por Coreia do Sul e Japão, o lateral fez isso diante de centenas de câmeras e de uma chuva de papéis dourados que inundaram o gramado do jogo final, no Estádio de Yokohama.

Julio Cesar ficou frustrado com a eliminação precoce do Brasil no Mundial da Alemanha e agora vai ter nova oportunidade, numa situação que lhe é mais favorável. É considerado pela crítica internacional o melhor goleiro do mundo. Bem-humorado e rápido nas respostas, Julio Cesar demonstrou maturidade e tranquilidade durante a entrevista. Refutou o título de número 1 no gol e afirmou dispensar o encantamento natural que tantos elogios poderiam proporcionar.

"Se me chamarem de melhor do mundo, não acredito, goleiro é uma posição diferente, de um dia para o outro, o melhor pode ser o pior." As palavras de Julio Cesar fugiram do lugar-comum e as respostas nem sempre foram óbvias. "Sinceramente não vou atrás desse objetivo (o de ser o melhor do mundo na posição), caso contrário, poderia prejudicar a prioridade, que é ser campeão do mundo pela seleção."

Ao lado de Gomes e Doni, do treinador de goleiros, Wendell Ramalho, e de Taffarel, novo "espião" da seleção, Julio Cesar teve de falar várias vezes sobre seu prestígio no futebol mundial. "Sei que correspondi na Inter de Milão, sou respeitado lá na Itália, leio que estou entre os melhores do mundo, mas nada disso mexe comigo." Para ele, "goleiro é regularidade" e está mais vulnerável que os demais jogadores.

A fama e a notoriedade aumentaram neste ano com a conquista de três títulos ? a Copa da Itália, o Campeonato Italiano e a Copa dos Campeões da Europa.

Julio Cesar tropeçou apenas uma vez quando disse que o "futebol-espetáculo" perdeu espaço com a "evolução do futebol". Queria dizer que atualmente os resultados dependem mais de um forte sistema de marcação. "Hoje, o que vale mais é a eficiência, além da pegada. Se meu time tomar cinco gols, quero que faça seis. Se essa equipe se igualar na pegada às mais fortes, não vai ter para ninguém." O astro comentou a ausência do atacante Adriano na lista dos 23 convocados de Dunga. "Fiquei triste. Quando ele está bem, faz a diferença."

Apoio em peso. O goleiro espera contar novamente com o apoio de parentes e amigos, sua torcida particular, na África. Na final da Copa dos Campeões, entre Inter e Bayern de Munique, em Madri, há uma semana, levou uma comitiva de 90 pessoas. Todas saíram do Rio com passagens e hospedagem pagas pelo "melhor amigo do mundo".