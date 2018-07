A brasileira Etiene fatura bronze na Copa do Mundo de natação

Principal nome da natação feminina do Brasil na atualidade, Etiene Medeiros ganhou, nesta terça-feira, a primeira medalha do País na temporada 2014 da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta. Em Tóquio, na última das oito etapas do circuito, ela ganhou o bronze nos 50m costas, sua especialidade.

Número 3 do ranking mundial da prova, Etiene não repetiu seu tempo do Troféu José Finkel e ficou atrás da britânica Francesca Halsall (26s42), agora quarta do mundo, e da norte-americana Leticia Lee (26s47), que vai pular para o oitavo lugar do ranking. A brasileira nadou a final em 26s56.

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) preferiu não levar atletas para a disputa da Copa do Mundo. Etiene participa da etapa de Tóquio levada pelo seu clube, o SESI, usando a competição como teste para o Mundial de Doha, no início de dezembro.

Também nesta terça-feira, Etiene foi sexta colocada nos 50m livre (24s79, em prova em que ela é quinta do mundo) e Bruna Primati a oitava nos 800m livre. Daynara de Paula acabou em sexto nos 100m borboleta (57s75). E etapa termina nesta quarta-feira.