A campeã Ana Marcela já sonha com Londres

Aos 18 anos, a soteropolitana Ana Marcela Cunha foi recebida com festa em Santos, na Baixada Santista, onde mora desde os 14 anos. Com direito a dois batedores da Polícia Militar, a atleta da Unisanta desfilou em carro aberto por mais de uma hora ontem, foi aplaudida por populares e aclamada por buzinas, à medida que era anunciado em um alto- falante que por ali passava a campeã da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas.

"Aos poucos a ficha vai caindo, agora que eu estou percebendo, depois que eu cheguei aqui e tinha toda essa galera", diz a nadadora, cujo título do campeonato conquistado no sábado em Al Fujairah, nos Emirados Árabes, acabou ofuscado pela tragédia envolvendo o atleta americano Fran Crippen, que morreu ao disputar a oitava e última etapa da competição.

Ana Marcela concluiu os 10 km na águas quentes do Mar de Omã em terceiro lugar. Foi a quinta vez que ela subiu ao pódio ao longo da competição de 2010, sendo que duas vezes no lugar mais alto: conquistou ouro na etapa de estreia, em Santos, e também na prova de outubro, em Cancún, no México. "Na China, eu não nadei bem, senti muito o calor, não estava acostumado e daí fiquei em nono", conta a nadadora ao explicar seu pior desempenho no campeonato, em 25 de agosto.

Segundo ela, entretanto, foi a experiência da China com água em torno de 32 graus que a ajudou a montar a estratégia e enfrentar os 30 graus da última prova. "A gente priorizou a hidratação, se alimentou bastante durante a prova, com carboidratos, e tentou se poupar, guardar forças para o final."

Decidida. A jovem explica que não se intimida com a experiência de suas adversárias. "Eu penso assim, quando eu entro na água, não vejo idade, tem de estar nadando de igual pra igual. Todo mundo tem a mesma condição, independentemente de ter 15 anos ou 35", afirma Ana Marcela, em referência à idade da segunda colocada da Copa, a alemã Ângela Maurer, que ficou em 5.º na última etapa e terminou o ano com 124 pontos. Ana obteve 142 pontos e a terceira colocada, a americana Eva Fabian, terminou a disputa com 98.

Com tantas viagens ao redor do mundo, Ana Marcela afirma que não tem tempo de namorar. Ela também acabou trancando a matrícula do curso de Educação Física, mas afirma que pretende retornar no próximo ano, quando dará prioridade ao Campeonato Mundial, em julho em Xangai, na China, seletivo para a Olimpíada de Londres de 2012. "A gente vai projetar para isso. No ano que vem a gente não vai ter a Copa do Mundo como preferência", afirma a atleta, 5. ª colocada na Maratona Aquática da Olimpíada de Pequim, em 2008.