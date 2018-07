A. Carlos ataca diretoria e diz que há mais culpados

A festa que começou na noite de domingo, no Rio, e invadiu a madrugada de segunda-feira não causou apenas a queda de Antônio Carlos e Robert. Ewerthon, que também estava com o atacante na balada, foi multado por não ter respeitado o horário determinado para voltar ao hotel. A diretoria agora está à caça daqueles que vazaram a informação da discussão entre treinador e Robert no ônibus, a caminho do aeroporto Santos Dumont. E o técnico, irritado com a direção do clube, pede punição a outros jogadores.

Segundo informações, Robert estaria embriagado quando foi repreendido por Antônio Carlos. A briga pública, na frente do elenco, foi o principal motivo para a saída do técnico. "Entendemos que foi um fato sério, que poderia ter consequências futuras e levar instabilidade ao grupo", disse o vice-presidente Gilberto Cipullo. "O Robert teve o contrato rescindido, aconteceu um fato que não dava para relevar."

Além do atraso, os jogadores teriam também chegado ao hotel acompanhados de mulheres, o que ainda não foi comprovado pela diretoria do clube. "Esta acusação é extremamente grave. Vamos investigar e, se comprovado, aumentar a punição dos jogadores", avisou Cipullo.

Assim como Robert e Ewerthon, outros atletas estariam envolvidos. A fita de vídeo de segurança do hotel do Rio já foi solicitada pelo clube. "É um dos elementos de prova", afirmou o cartola. Antônio Carlos confirmou que mais jogadores chegaram ao hotel por volta das 6 horas - eles tinham de voltar duas horas antes. O treinador, aliás, não aprovou a dispensa de Robert. "Uma multa bastava", declarou à ESPN. "O Robert estava arrasado. É um dos jogadores que mais tenho de agradecer. Em 28 jogos, fez 14 gols e é o artilheiro do time, apesar do protesto da torcida. Só ele vai pagar por tudo o que aconteceu?"

Esta não é a primeira vez que jogadores desobedecem o horário determinado pelo treinador. Em Curitiba, após o jogo contra o Atlético-PR pelas oitavas de final da Copa do Brasil, em abril, alguns atletas também chegaram atrasados. E ninguém foi multado. "Eu cobrei uma multa da diretoria e nada aconteceu", reclamou. "Agora eu cobrei e fui demitido."

Espião. Antônio Carlos deixou o clube indignado com a proporção que tomou sua discussão com Robert. Não entende como gente do próprio clube pode passar notícias para a imprensa e, segundo ele, "coisas mentirosas" - chegaram a falar que os dois brigaram, com socos e pontapés. "Há pessoas que trabalham no clube e que ficam vazando informações e inventando notícias para desestabilizar o trabalho que está sendo feito", falou. "Outros treinadores de renome passaram recentemente pelo Palmeiras e sofreram pelo mesmo motivo. Não sou a primeira vítima dessa briga política, mas sinceramente espero ser o último", completou o técnico, em tom de desabafo.

Gilberto Cipullo também afirmou que o clube começou uma investigação para descobrir quem é o espião. "O pior de tudo é o fogo amigo. O que acontece aqui se torna público. Temos de detectar de onde vem isso."

Pela saída de Antônio Carlos, que ficou no cargo apenas três meses, o Palmeiras deve arcar com multa de quebra de contrato, de cerca de R$ 50 mil mensais até dezembro. O clube, aliás, ainda paga a rescisão de Vanderlei Luxemburgo e Muricy Ramalho. O valor total vai superar os R$ 3 milhões até o fim do ano.

E o ataque? A saída de Robert leva mais um problema ao time, já carente de atacantes. "Em função do que ocorreu, vamos trazer dois e não apenas um jogador", disse Cipullo. "Mas só quando abrir a janela de negociação (em julho)."

Deivid, que passou por Santos e Corinthians, é um dos nomes cotados para chegar à equipe após a Copa do Mundo. Kléber, do Cruzeiro, também está na lista de reforços - ele próprio já admitiu vontade de voltar.

CAMPANHA RAZOÁVEL

19

Jogos realizou Antônio Carlos no comando do Palmeiras. Desde que assumiu o clube, em 19 de fevereiro, o treinador conseguiu 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas - aproveitamento de 56,1%

PARA LEMBRAR

Um ano de confusões no Palestra Itália

A série de confusões no Palmeiras começou em 27 de junho de 2009, quando o técnico Vanderlei Luxemburgo foi demitido por se envolver em polêmica com o atacante Keirrison, que negociava a transferência para o Barcelona. Jorginho assumiu como interino e permaneceu por sete jogos. Apesar da boa campanha do interino, Muricy Ramalho foi contratado em 27 de julho. O time estava em 1.º no Brasileiro, mas começou a perder e, a dois jogos do final, Maurício e Obina trocaram socos em partida contra o Grêmio, no Sul. Ambos foram dispensados e o Palmeiras perdeu não só o título como a classificação para a Libertadores. Vagner Love brigou com a torcida e também saiu. Sem êxito, Muricy acabou demitido em 18 de fevereiro.

Chegou, então, Antonio Carlos, mas o time não deslanchou. O rendimento de Diego Souza caiu e, ao ser substituído contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil, ofendeu a torcida, o que lhe causou o afastamento da equipe. O último capítulo foi a confusão entre Antônio Carlos e Robert. KARINA CÂNDIDO