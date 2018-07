A. Carlos e Robert brigam no Palmeiras

Enquanto dentro do campo o Palmeiras mostra futebol frio e insosso, fora dele o ambiente esquentou. Um forte desentendimento entre o técnico Antônio Carlos Zago e o atacante Robert, dentro do ônibus que conduzia a delegação do hotel onde a equipe ficou concentrada no Rio para a partida contra o Vasco (0 a 0) até o aeroporto, ontem, deixou o clima péssimo no grupo. Pessoas que testemunharam a confusão garantem que houve troca de ofensas e que agressões físicas só não aconteceram graças à intervenção de terceiros.

O problema começou quando o treinador recebeu a informação de que alguns atletas, entre eles o atacante, chegaram ao hotel às 6 horas de ontem, fora do horário-limite determinado. Ao contrário do que normalmente ocorre, o clube optou por permanecer no Rio após o jogo e voltar para São Paulo apenas na manhã de ontem.

Visivelmente irritado, Antônio Carlos confirmou a história, mas negou que tivesse ocorrido troca de socos. "Eu não admito esse tipo de indisciplina. Tudo o que aconteceu já foi passado à diretoria. Garanto que não chegamos às vias de fato, mesmo porque sou o treinador e isso jamais ocorreria", afirmou o comandante alviverde, em entrevista ao Sportv.

A diretoria procurou tratar a questão com sigilo durante o dia, mas à noite vazou a informação. Uma nova reunião está marcada para hoje, quando serão discutidas as providências a serem tomadas. Não está descartada a chance de rescisão contratual dos envolvidos. "Me comunicaram que houve uma discussão, mas não sei detalhes e os motivos que originaram isso. Vamos ver o que vamos fazer", declarou o diretor de futebol, Seraphim Del Grande.

Fenômeno. Essa não é a primeira polêmica na qual Antônio Carlos se envolve com jogadores que chegam atrasados à concentração. No Paulista de 2009, quando ainda era gerente de futebol do Corinthians, Zago foi acusado de ter feito companhia a Ronaldo na noite de Presidente Prudente, onde o time estava concentrado. Resultado: nem mesmo a forte amizade com o presidente Andrés Sanchez evitou o desligamento de Zago da diretoria corintiana.