A chance de sair do clube por cima

Willian José nunca foi uma unanimidade no São Paulo e está de saída do clube (vai jogar no Santos), mas terá a oportunidade da sua redenção no seu último jogo. Ele foi o escolhido por Ney Franco para ficar com a vaga de Luis Fabiano no ataque na segunda partida da final da Copa Sul-Americana contra o Tigre e participou de todo o coletivo realizado ontem no CT da Barra Funda.

No treino, ele mostrou serviço: teve ótimo desempenho e marcou quatro gols. Cícero, que entrou no segundo tempo do jogo em Buenos Aires e era o mais cotado para ficar com a vaga de Luis Fabiano, ficou o tempo todo no time reserva. A outra opção era Ademílson.

A escolha de Willian José surpreende porque o treinador não o deixou nem no banco na Bombonera. "Eu tinha três opções para substituir o Luis, e escolhi o Willian porque ele está se mostrando muito confiável", disse Ney Franco. "Imagino vê-lo jogando da mesma forma que fez contra a Universidad de Chile em Santiago (fez os dois gols da vitória por 2 a 0). Ele está preparado, querendo jogo e não quero mudar a forma de jogar da equipe."

A expectativa é de que a presença de um jogador mais fixo na área ajude a distrair a atenção dos zagueiros e abra espaço para Lucas e Osvaldo utilizarem a velocidade pelas laterais. Forte no cabeceio e nos arremates de fora da área, Willian José também é a aposta para um chute de longa distância caso o ferrolho armado pelo adversário seja mais forte do que na primeira partida.

Artilheiro da equipe na competição com três gols, o atacante de 21 anos não caiu nas graças dos são-paulinos e precisará superar a desconfiança para substituir um dos principais jogadores da equipe. Nem mesmo os 15 gols marcados na temporada e a boa fase que teve no início de 2012 foram suficientes para que ele acumulasse crédito com os torcedores. Pelo contrário, sempre teve de lidar com vaias e chegou a se envolver em polêmica ao dizer que não dava "a mínima" para a os torcedores - voltou atrás e disse ter sido mal interpretado.

Seu desempenho irregular fez com que a diretoria não o procurasse para renovar o contrato que se encerra dia 31. No Morumbi desde o ano passado, Willian pertence a um fundo de investimentos que quer vê-lo em ação com maior frequência e para o ano que vem ele ganharia a concorrência de Aloísio, que veio do Figueirense. Por isso, acertou sua transferência para o Santos.

Dedicação. Ney Franco diz não ter dúvida de que o atacante vai se matar em campo mesmo sabendo que não estará no clube na próxima temporada.

"O Lucas jogou o campeonato todo sabendo que está negociado, o Willian jogou a Sul-Americana sabendo de sua condição e mesmo assim o que ele se dedicou e correu contra Corinthians e La U foi incrível. Ele está querendo jogo, independentemente da sua situação. Esse título representa muito para o lado pessoal de todo mundo."

Ciente da pressão a que estará submetido no Morumbi, Willian se recusa a falar sobre o futuro e se concentra apenas na decisão. "Será minha primeira decisão de campeonato como profissional. Já tive pela seleção sub-20, mas em clube será a primeira vez. Vou trabalhar forte e espero estar em uma noite brilhante para ajudar o São Paulo, quem sabe fazendo o gol do título."