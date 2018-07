A Copa no Catar

Essa sua última entrevista de dias atrás teve a grande utilidade de me fazer conhecer melhor essa região muito conturbada. Mais, me fez entender melhor o Islã, essa religião tão mal conhecida no Ocidente, a não ser através de simplificações mais ou menos inexatas e descrições talvez propositadamente distorcidas. Fico feliz de ver mais uma vez o futebol como caminho para se entender uma determinada sociedade. É só ter olhos para ler e cabeça para entender.

De quebra a entrevista é também muito engraçada, com momentos de grande humor. Começo afirmando que Zico faz várias restrições à maneira como se vê o futebol, e, por decorrência, a vida no Catar. Queixa-se da falta de profissionalismo.

Queixa-se, sobretudo, da religião, por causa da qual frequentemente é obrigado a parar treinos e esperar até que os jogadores terminem de rezar. Queixa-se que não pode dar treinamentos ao descobrir que há jogadores em jejum religioso, portanto incapazes de correr atrás da bola. É severo com o que chama de falta de profissionalismo dos jogadores que se recusam a treinar às 10 horas da manhã, por exemplo, por causa do calor, que não respeitam horários, chegando atrasados até para as preleções antes dos jogos. Resume tudo numa frase: para os jogadores do Catar o futebol é uma diversão, não um compromisso de vida. É a perfeita descrição de um ocidental da cabeça aos pés, acostumado aos sacrifícios impostos pela nossa maneira de viver, das obrigações para quem nos paga, acostumado á ambição de vencer na vida, de conseguir posição e dinheiro. Esses compromissos, essas tarefas que pesam nos ombros de todos os seres humanos ocidentais são tudo menos diversão.

Inclusive as diversões. Inclusive o futebol, que, de diversão, passou a profissão e, pouco a pouco, a grande negócio. É difícil entender, e nisso a entrevista de Zico foi preciosa, que haja ainda seres humanos para os quais a importância maior, os esforços de toda uma vida são para atingir a graça de Deus.

O que é sério para os jogadores do Catar não é o jogo, mas Alá. Tudo o que dedicamos de esforço e dedicação para cumprir os nossos "compromissos profissionais" eles dedicam ao seu Deus e por ele interrompem treinos, jogos, e outras, na opinião deles, coisas supérfluas e sem nenhuma importância.

Há muito dinheiro no Catar, o próprio Zico confessa. Dinheiro é o que não falta. Jogadores comuns chegam para treinar em Porshes, Ferraris e Mercedes. É isso, aliás, que retém Zico na região. Ele mesmo confessa, mas atribui ao fato de ter tanto dinheiro abundante a causa do futebol ser tão pouco profissional. Acho que ele se engana. O fato é que há algo além do dinheiro e que Zico como bom ocidental tem dificuldade para compreender, na medida em que, para nós não há mais nada além do dinheiro. Essa é a questão que nos separa do Islã. No fundo não é uma questão econômica, pois dinheiro os islâmicos tem. É uma questão moral.

Eles veneram algo que não compreendemos mais. Essa entrevista de Zico me fez ansiar por ver a Copa do Catar. Quero ver quando o monsieur Valcke entrar num estádio para examiná-lo, aos cinquenta graus à sombra, que é a temperatura de junho no Catar, e descobrir que não há ninguém a sua espera porque é hora de se recolher para orações. Quero ver, em suma, quando tudo o que há no Ocidente de mais ganancioso, ávido por dinheiro, arrogante e falsamente profissional, tiver que se haver com o Islã.