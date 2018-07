A Copa que implodiu o Brasil

Todas essas perguntas trazem boa parte das respostas que precisamos para entender o tamanho do fiasco, se é que isso é possível em tão pouco tempo. O jeito brasileiro de entender e digerir o futebol ainda nos impede de enxergar o jogo como o encontro de todas essas questões e suas respostas.

Insistimos em fracionar o futebol, no treinamento e na análise da parte, na tentativa de enxergar o todo. Enquanto isso, o mundo no qual o conhecimento não é uma aberração, um pecado, e não sofre os ataques constantes da ignorância boleira, evolui.

E assim treinamos e jogamos, o físico separado do técnico, desvinculado do tático e com o emocional em segundo plano. É o jeito analítico de enxergar o futebol. Por isso, é natural que a falta de um jogador de meio de campo, contra a Alemanha, tenha sido detectada como o pecado mortal de Felipão. É parte do problema, não o todo. Mas foi só isso? E a Holanda?

O mundo civilizado do esporte entende a complexidade do futebol, e sua moldura sistêmica. Traduzindo: o físico, o técnico, o tático e o emocional não se separam, constituem uma plataforma de treinamento única.

Essa visão mais ampla foi responsável pelo massacre do futebol brasileiro no Mundial. O modelo pede ajustes, do formato das competições ao sistema de treinamento, dos dirigentes aos jogadores, passando pelos torcedores e, obviamente, pela mídia.

Oriundos de ligas desenvolvidas, e acostumados a métodos de treinamento modernos, desta vez os jogadores perceberam isso, experimentaram o vazio quando precisaram de algo mais. Questionaram, conversaram sobre os problemas, mas perderam a estabilidade quando perceberam estar sozinhos.

É óbvio que Felipão é bastante responsável pela maior derrota brasileira em Mundiais. Como foram responsáveis, depois do terceiro título, em 1970, Cláudio Coutinho, Sebastião Lazaroni, Dunga e até Telê Santana, além de Parreira e de Zagalo, campeões mundiais a exemplo de Scolari.

Não se pode excluir os treinadores dos fracassos, mas é honesto contextualizá-los, pois são parte de uma derrota maior, a do atraso de um sistema defeituoso que povoa a cabeça de todos nós.

Para se ter uma ideia do tamanho do buraco em que nos metemos, convém lembrar a fúria do presidente da CBF, José Maria Marin, quando ouvia os jogadores do Bom Senso F. C. sobre os problemas do calendário.

O cartola socou a mesa e disse que os pentacampeões mundiais não tinham nada a aprender, apenas a ensinar. A Copa do Mundo, entretanto, mostrou que não é bem assim. O problema é gravíssimo, Marin não tem a menor ideia no que se transformou o futebol. Já os alemães...