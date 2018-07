'A derrota não vai nos abalar', diz Muricy

YOKOHAMA - Após aula tática dada pelo Barcelona, Muricy Ramalho reconheceu a superioridade do rival, mas garantiu que seria impossível reproduzir no País o esquema adotado pelos catalães. "O Barcelona jogou num 3-7-0. Se fizer isso no Brasil vira caso de polícia, e chamam a polícia para prender o técnico", disse Muricy.

O técnico do Santos ressaltou que, independentemente do número de atacantes e zagueiros, a equipe dirigida por Guardiola mostrou que o importante é a movimentação e a ocupação de espaços. "Ficou provado que não é preciso ter três ou quatro atacantes para um time ser ofensivo."

Muricy disse que a justificativa para ter armado o Santos no 3-5-2 foi justamente ter mais gente no meio de campo para tentar dificultar a vida dos armadores do Barça. E, de quebra, dar liberdade para Ganso, Borges e Neymar tentarem resolver. "Fizemos o possível para pará-los, mas não conseguimos. A qualidade técnica deles decidiu o jogo, e temos de aceitar que o Barcelona é o melhor time do mundo. Essa derrota não vai nos abalar."

Enquanto os japoneses montavam o palco para a cerimônia de premiação, Muricy reuniu o grupo e, num rápida conversa, amenizou a goleada sofrida. Nas entrevistas, os atletas reproduziram o discurso conformado.

"Perder para o melhor time do mundo não é vergonha para ninguém. E nós ainda tivemos algumas oportunidades", afirmou o capitão Edu Dracena. A opinião foi compartilhada por Rafael. "Eles são diferentes. Contra qualquer outro time nós teríamos condição de jogar de igual para igual", disse o goleiro.

ELANO

Na chegada do Santos em Nagoya, Elano havia dito que os dois jogos do Mundial seriam os mais importantes de sua vida. Ontem, o meia era o retrato da decepção: pela goleada sofrida e por ter começado na reserva. "Me deixar fora foi opção dele (Muricy), e com certeza ele quis o melhor para o time", disse, evitando críticas. "Quando entrei no lugar do Danilo (saiu com dor nas costas aos 30 do 2.º tempo) o jogo já estava 2 a 0 e não havia mais o que fazer para manter vivo o sonho da terceira estrela."

Elano começou muito bem a temporada, mas depois passou por uma série de acontecimentos ruins: pênaltis perdidos, eliminação da Copa América, contusão e problemas pessoais. O Mundial esteve longe de ser como o meia queria - contra o Kashiwa Reysol, não jogou bem e acabou substituído. A chance de redenção se transformou em pesadelo ao jogar apenas alguns minutos numa decisão já perdida.