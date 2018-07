A emoção do Sheik no dia em que a terra tremeu Na internet: topicos.estadao.com.br/corinthians-no-mundial-de-clubes

Oriente

A terra tremeu ontem aqui no Japão. Literalmente. Um terremoto de 7,3 graus na escala Richter atingiu a costa nordeste do país. O epicentro foi a quase 500 quilômetros de Tóquio.

Aqui em Nagoya, nós e os jogadores do Corinthians, que faziam compras em um shopping na hora do tremor, no fim da tarde, não sentimos nada. Quem estava nos andares mais altos do hotel onde o Alvinegro está hospedado, porém, relatou que os objetos balançaram no quarto.

Perguntamos a alguns japoneses sobre o terremoto, e muito trataram o assunto com um certo desdém, como se fosse algo comum, corriqueiro. Mas comum não foi a emocionante declaração de amor que Emerson fez ao japoneses ontem em sua primeira entrevista no país.

Normalmente a Fifa escolhe o capitão do time para falar, mas desta vez a entidade ignorou a braçadeira de Alessandro. Determinou que Emerson falasse com os jornalistas por um simples motivo: ele é ídolo aqui no Japão, onde atuou de 2000 a 2005.

Sheik aproveitou a presença de jornalistas japoneses na entrevista para abrir o seu coração e mandar uma mensagem que pode atrair torcedores para o Corinthians no Mundial: disse que deve toda a sua educação ao povo japonês.

Como foi criado numa favela do Rio e sua mãe trabalhava o dia todo fora, veio para o Japão "cru" e saiu daqui um homem formado. Mais do que isso, conhecedor de um dos sentimentos mais nobres que uma pessoa pode ter: a gratidão.