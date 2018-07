À espera de Piris, clube adia decisão sobre lateral Douglas A falta de traquejo do zagueiro João Filipe na lateral direita, que ficou evidente no empate com o Comercial, reforçou o problema do São Paulo no setor. Ontem, o clube optou por adiar até segunda-feira a decisão sobre o acordo com Douglas, ex-Goiás, que se recupera de pubalgia. Para o clássico de amanhã, a esperança de Emerson Leão é de que Piris se recupere a tempo.