À espera do título, polonês controla vantagem nos quadris

Contando as horas para ser campeão do Rali Dacar, Rafal Sonik teve mais um dia tranquilo nos quadriciclos. Líder da categoria com quase três horas sobre o segundo colocado Jeremias Gonzalez Ferioli (ARG), o polonês fez o seu papel nesta sexta-feira (16) e completou a 12ª etapa na quarta posição. Já a vitória no trecho cronometrado de 298 quilômetros, entre Termas de Rio Hondo e Rosário, na Argentina, ficou com o francês Christophe Declerck. Ele venceu pelo segundo dia consecutivo e continua em quinto na classificação geral.

Apesar da ampla vantagem no acumulado, Sonik revela paciência para ser campeão. Mesmo que um problema em seu veículo, como aconteceu ontem à noite, possa trazer novas emoções nesta reta final de prova. "Foi necessário ter paciência nesta etapa, porque não consegui ultrapassar. Havia muita poeira e estava perigoso. Além disso, tive problemas ontem à noite com a válvula de combustível do sistema e precisei substituí-la”, relata o ponteiro.

Único brasileiro na categoria, André Suguita sofreu para terminar o dia. Ele completou o trajeto na 17ª posição, a mais de duas horas do vencedor Christophe Declerck. No acumulado, o piloto que utiliza um Can-Am está 10º.

A etapa final do Rali Dacar 2015 tem como chegada Buenos Aires, capital da Argentina. Até lá, os participantes dos quadris terão 251 quilômetros de percurso total, sendo 174 km de trechos cronometrados.

Resultados (extraoficiais) - 12ª etapa do Dacar – Quadriciclos

1º Christophe Declerck (FRA) #260 (Yamaha) 3h47min15s

2º Nelson Sanabria Galeano (PAR) #256 (Yamaha) +7min09s

3º Walter Nosiglia (BOL) #260 (Honda) +9min31s

4º Rafal Sonik (POL) #251 (Yamaha) +10min05s

5º Willem Saaijman (RSA) #286 (Yamaha) +10min27s

17º André Suguita (BRA) #295 (Can-Am) +2h07min40s

Resultados (extraoficiais) - Classificação geral do Dacar após 12 etapas – Quadriciclos

1º Rafal Sonik (POL) #251 (Yamaha) 56h05min18s

2º Jeremias Gonzalez Ferioli (ARG) #261 (Yamaha) +2h52min17s

3º Walter Nosiglia (BOL) #260 (Honda) +3h41min29s

4º Nelson Sanabria Galeano (PAR) #256 (Yamaha) +4h13min31s

5º Christophe Declerck (FRA) #260 (Yamaha) +5h56min50s

10º André Suguita (BRA) #295 (Can-Am) +22h15min46s