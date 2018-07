A estratégia de Tite: explorar as laterais dos egípcios O Corinthians deve explorar muito as jogadas pelas beiradas do campo. Isso porque a marcação pelas laterais é uma das maiores fragilidades do sistema defensivo do time egípcio. Na esquerda, por exemplo, o titular Moawad está machucado e o reserva Kenawi, que jogou na vitória por 2 a 1 sobre o Sanfrecce, domingo, mostrou sucessivas falhas de marcação. Foi pelo seu lado que saiu o gol de Sato.