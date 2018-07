A Europa da América Latina: esse conceito, que está apenas sendo farejado por alguns clubes brasileiros, é poderoso e transformador.

Nosso futebol tem a oportunidade de dar um bom salto, sobretudo no cenário de clubes. E se imaginarmos que - como a Europa já comprovou - quando os clubes evoluem, as seleções melhoram junto, o benefício pode ser ainda maior. Trocando em miúdos: os clubes brasileiros não têm dinheiro para segurar seus maiores talentos, que, cedo ou tarde, irão para a Europa. Mas, graças à valorização do Real, podemos trazer grandes promessas dos países latino-americanos. É claro que isso não vale para jogadores que já explodiram e, portanto, entraram no radar dos clubes europeus. Mas vale para jovens craques que ainda não apareceram o suficiente para atrair ofertas do Velho Continente.

Um bom exemplo desse tipo de contratação foi Conca, o argentino que, após ter sido eleito o craque do último Brasileirão, caiu no radar dos chineses (os "novos ricos"" do futebol mundial) e se tornou o terceiro jogador mais bem pago do planeta. Quando chegou ao Brasil, trazido pelo Vasco, Conca não era um jogador caro. Seu talento apenas despontava, tanto que nem sequer os argentinos se davam conta dele. Basta dizer que o pequeno notável jamais foi convocado para a seleção argentina, mesmo em tempos de tanta falta de talento no meio de campo dos vizinhos.

Consagrado no Fluminense, fez as malas e a independência financeira. Mas, enquanto esteve aqui, gerou excepcional retorno. Para suprir a ausência de Conca, o Fluminense apostou em dois jovens argentinos, ambos velozes e habilidosos, com muito que provar - e, por isso mesmo, com sede de bola: Martinuccio, 23 anos, e Lanzini, 18. São apostas, mas apostas baratas, bem menos arriscadas do que investimentos milionários em jogadores rodados.

Eu poderia citar outros, como Herrera, D"Alessandro, Escudero e Montillo, mas os dois portenhos tricolores, pela juventude e baixo custo, são exemplos mais categóricos do que quero dizer. Martinuccio vai ganhar menos de um terço do que ganham Fred e Deco, enquanto Lanzini se contentará com uma fração disso. Se fracassarem espetacularmente, o prejuízo terá sido pequeno (isso sem levar em conta o risco de um processo do Palmeiras, que tinha pré-contrato com Martinuccio). Na próxima janela de transferências internacionais, os clubes brasileiros deveriam olhar mais para sul-americanos de grande potencial, como Martinuccio e Lanzini, e menos para veteranos caríssimos e arriscados, como Adriano e Tevez, que não conseguem ficar muito tempo num clube.

Para que a estratégia que proponho dê certo, nossos clubes precisam ter olheiros acompanhando os principais campeonatos latino-americanos, pois hoje não vamos muito além de ver os jogos da Libertadores pela TV. O clube que fizer bem esse trabalho poderá trazer o próximo Messi para o Brasil. Sim, um dia ele explodirá e fatalmente irá parar num Barcelona da vida. Mas, se antes disso ganhar uns títulos e gerar um bom dinheiro na transferência, nada mal para quem o contratar. Se eu fosse cartola, trabalharia fortemente nessa direção.