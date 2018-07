A festa do título

Manhã - Visita à Prefeitura de São Paulo

12h30 - Saída do trio elétrico da avenida Tiradentes (rua Jorge Miranda) com os jogadores, a comissão técnica e o cantor Thiaguinho

Tarde - Desfile pela avenida Santos Dumont, praça Campos de Bagatelli, Heróis da FEB, avenida Santos Dumont (retorno), avenida do Estado, avenida Cruzeiro do Sul, Marginal Tietê, Rodovia Ayrton Senna. A festa com a torcida será realizada no CT do clube, às margens da rodovia.