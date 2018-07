A final é hoje

Na sexta-feira, antes do treino mais importante para o jogo contra o Fluminense, Cuca se parecia muito mais com o leão Lippi do que com a hiena Hardy: "Nós vamos ganhar!"

Há razão para a fome estampada na voz de Cuca. A final do Brasileirão é hoje. Vitória do Fluminense permitirá aos cariocas abrir 12 pontos. Com mais 18 a disputar, o Flu terá condição suficiente para sonhar com o título mais antecipado da história dos pontos corridos - o São Paulo foi campeão na 34.ª rodada em 2007.

Dois dias antes da decisão, Cuca era a voz da inquietude. Seu papel no Independência, hoje, é surpreender. O Atlético dificilmente jogará como sempre joga.

Abel Braga também muda o Fluminense de acordo com o adversário. Contra o Grêmio de Luxemburgo e seu losango de meio de campo, Abel fez desenho igual. Deco ficou mais recuado, Wagner avançou, losango desenhado como nos brinquedos de encaixar.

Como o Atlético joga num 4-2-3-1, igual ao Flu, a lógica é Abel escalar seu time comum, com Wellington Nem de um lado, Thiago Neves de outro.

Por isso, a inquietude de Cuca.

No Botafogo, há cinco anos, o técnico do Atlético formou a equipe mais moderna da época, com três zagueiros e três atacantes. Em Minas, fez o mesmo em vários jogos. Contra o Santos, quarta-feira, Cuca saiu perdendo por 2 a 0 e inverteu as funções de Serginho e Marcos Rocha. O volante Serginho virou marcador de Neymar, o lateral Marcos Rocha tornou-se ponta-direita.

Há três anos, Cuca estava no Fluminense. Antes da 32.ª rodada, era lanterna, cinco pontos abaixo de sair do rebaixamento. Escapou! O Coritiba, rebaixado, estava dez pontos na frente.

Há onze anos, Abel era treinador do Atlético. Viveu em Belo Horizonte tempos de vacas magras, como Cuca no Flu. Na campanha do Campeonato Mineiro de 2001, o América foi campeão, o Galo foi vice.

A vida mudou para o Fluminense e para o Atlético. Ficou mais fácil também para Abel. Para Cuca, só se cumprir o que disse na sexta-feira: "Nós vamos ganhar!"

A última prova. A entrevista de Rogério Ceni depois da vitória sobre o Atlético Goianiense evidencia o mérito de Ney Franco na transformação do atacante Osvaldo. De patinho feio do time, reserva de Lucas, Osvaldo tornou-se indispensável.

Diferente de Leão, Ney Franco entendeu o temperamento. Há quem reaja ao ser cobrado. Outros retraem-se. O mérito de Ney Franco foi entender como tirar de Osvaldo o que tem de melhor.

O São Paulo mudou porque estruturou-se defensivamente, com Rogério no gol, Paulo Miranda na lateral, Wellington de volante. Sólido atrás, tornou-se agressivo na frente. Venceu quatro jogos seguidos sem sofrer gol e...

E ainda assim tem uma prova pela frente. Nas quatro próximas rodadas, Flamengo e Sport fora de casa, Fluminense no Morumbi e Grêmio no Olímpico. Passar bem por essa sequência significa jogar a Libertadores ano que vem.