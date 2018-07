A final é o bicho!

O Palmeiras, não. Tem de vencer apenas para atrapalhar os rivais, motivo suficiente para o presidente Arnaldo Tirone começar a semana avisando que pagará bicho do próprio bolso, se necessário. E que vai pagar alto.

Se dobrar o bicho, ainda assim o Palmeiras pagará pouco. Jogadores do clube contam que na semana do clássico contra o São Paulo pelo Paulistão, em fevereiro, encontravam-se com colegas são-paulinos. Ouviam que o Tricolor pagaria R$ 20 mil para vencer. Respondiam que o Palmeiras oferecia R$ 2 mil. Como aquele clássico terminou empatado por 1 x 1, está claro que bicho não vence jogo. Ajuda.

Na reta de chegada do Brasileiro de 2008, a reação do São Paulo foi turbinada por envelopes cheios de dinheiro, entregues logo depois de cada vitória, ainda no vestiário. Teve gente chegando em casa com R$ 30 mil no bolso.

Conta a história que, nos anos 20, os comerciantes portugueses ajudavam o Vasco a se tornar grande oferecendo animais aos jogadores. Dependendo da vitória, ganhavam um porco, uma galinha, uma vaca... Por motivo óbvio, o prêmio ganhou o apelido de bicho. Mais surpreendente: sobreviveu ao profissionalismo. Se o jogador tem salário, não deveria ter dinheiro extra. Mas tente ser time grande subvertendo a ordem vigente. É difícil!

Há motivos diferentes para premiar jogadores. O São Paulo paga menos do que em 2008, porque Libertadores é obrigação. O Palmeiras aumenta o bicho para tentar demonstrar a seus jogadores que é tão bom jogar lá quanto nos adversários.

O Corinthians já pagou R$ 50 mil por vitória e o bicho aparece no contracheque, é parte do salário, vai para o Imposto de Renda. Diz-se que o prêmio pela taça é pequeno, mas fica grande somando vitória por vitória. Pensando assim, se esse tipo de incentivo decidisse campeonato, o Corinthians já seria campeão.

Leão fica. Semana passada, Leão leu aqui que sua permanência dependia das circunstâncias do mercado e de seus resultados. Não é assim. O São Paulo está renovando seu contrato. Como Juvenal Juvêncio já disse, o fracasso é do time, não dos técnicos que passaram por ele. A reformulação mantém a filosofia de revelar jogadores e pretende mesclá-los com vencedores.

E terá Leão como técnico.

A renovação não está assinada. Mas a chance de permanência é superior a 90%, segundo os dirigentes. Em outras palavras, Emerson Leão será o técnico do São Paulo em 2012.

Cúmplices da violência. Para entrar com faixas nos estádios paulistas, as torcidas uniformizadas precisam enviar ofício à Polícia Militar. A "Guerreiros do Almirante'' e a "Rasta'', do Vasco, não enviaram ofício antes de viajarem a São Paulo para o jogo contra o Palmeiras. Suas faixas foram detidas pela PM, que prometeu devolvê-las no final do jogo.

As duas torcidas contam que foram avisadas, depois do jogo, de que suas faixas foram roubadas. Surpresa maior apenas quando a torcida organizada do Corinthians, Pavilhão 9, expôs as faixas roubadas na internet.

Lembre-se que a violência entre corintianos e vascaínos só aumenta. Houve conflito antes do clássico em São Januário, este ano. Em 2009, ônibus de torcedores vascaínos foram queimados durante a semifinal da Copa do Brasil entre os dois clubes.

Muda tudo. Muricy confirma que pretendia marcar Messi individualmente na final do Mundial. Seu marcador seria Adriano. "Por que o Messi joga tanto na Europa e não consegue jogar bem nas Eliminatórias? Lá, ele tem muita liberdade'', diz Muricy.