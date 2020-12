À frente de Lewis Hamilton, Lewandowski é eleito o esportista europeu de 2020

Após vencer o prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa, o atacante polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, foi eleito o esportista europeu do ano em uma votação organizada pela Polish Press Agency, que reuniu outras 25 agências de notícias da Europa. Apenas quatro votos separaram o artilheiro polonês do segundo colocado, o piloto inglês Lewis Hamilton, que sagrou-se heptacampeão mundial de Fórmula 1 nesta temporada.

Lewandowski e Cristiano Ronaldo foram os únicos representantes do futebol presentes na lista. O astri da Juventus ficou na 16.ª colocação, com apenas 17 votos. Já o artilheiro do Bayern teve 180. Na premiação da Fifa, a diferença de votos entre ambos, apesar de menor, também foi significativa. O polonês foi eleito com 58 votos, enquanto o português teve 38.

Leia Também Artilheiro e campeão de tudo, Lewandowski desafia hegemonia de Messi e CR7 em premiação da Fifa

A premiação coroa uma temporada brilhante de Lewandowski e do Bayern de Munique. Os Bávaros venceram a Liga dos Campeões, o Campeonato Alemão, a Copa e a Supercopa da Alemanha e a Supercopa da Europa. E o polonês foi artilheiro nos três principais títulos. Marcou 34 gols no Alemão, 15 na Liga dos Campeões e seis na Copa da Alemanha.

A pequena diferença de votos do polonês para Lewis Hamilton se justifica. Se Lewandowski teve uma temporada recheada de títulos, o piloto inglês fez bonito dentro e fora das pistas. Hamilton quebrou recordes na Fórmula 1 e igualou o lendário Michael Schumacher em número de títulos ao ser ser heptacampeão mundial da Fórmula 1. Além disso, foi um dos grandes protagonistas na luta contra o racismo no ano.

O pódio dos esportistas europeus do ano é completo com a presença de Armand Duplantis. O jovem atleta sueco, de 20 anos, quebrou o recorde mundial do salto com vara, que perdurava há mais de 26 anos. Ele saltou 6,15 metros durante a etapa de Roma da Diamond League. O top 5 ainda tem os tenistas Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, e Rafael Nadal, vice-líder do ranking da ATP.

Veja a lista dos 20 atletas mais votados

1. Robert Lewandowski - Futebol - 180

2. Lewis Hamilton - Fórmula 1 - 176

3. Armand Duplantis - Atletismo - 169

4. Novak Djokovic - Tênis - 85

5. Rafael Nadal - Tênis - 72

6. Primoz Roglic - Ciclismo - 64

7. Tadej Pogacar - Ciclismo - 52

8. Giannis Antetokounmpo - Basquete - 42

9. Iga Swiatek - Tênis - 32

10. Therese Johaug - Esqui nórdico - 28

11. Sifan Hassan - Atletismo - 27

12. Joan Mir - Moto GP - 22

13. Dorothea Wierer - Biatlo - 21

14. Dominic Thiem - Tênis - 19

15. Anna van der Breggen - Ciclismo - 19

16. Cristiano Ronaldo - Futebol - 17

17. Marte Olsson Roisland - Biatlo - 16

18. Luca Doncic - Basquete - 15

19. Federica Brignone - Esqui alpino - 15

20. Johannes Tignes Boe - Biatlo - 15