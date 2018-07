'A geração Neymar é muito talentosa', afirma Kaká

PARIS - Se a temporada passada foi para esquecer, esta Kaká já colocou na cabeça que será o momento de mostrar ao mundo que ainda pode apresentar um ótimo futebol. Desde que o técnico José Mourinho chegou ao Real Madrid, em 2010, o brasileiro vem tendo pouco espaço com o comandante português.

Apesar de ser um coadjuvante no grupo de craques que o clube espanhol tem, Kaká sempre preferiu a opção de não chutar o balde. Mas isso não quer dizer que não pretende se impor e tem em seu currículo moral suficiente para isso. Já foi campeão do mundo, ídolo por onde passou e eleito o melhor jogador de 2007 pela Fifa.

Pessoalmente, o atleta sabe que tem condições de brigar por um espaço maior no Real e vai tentar provar isso nos próximos meses. Se apesar de tudo não convencer Mourinho, pode ser que procure novos ares, mas sempre tendo o futebol europeu como prioridade de vida. Ele tem as portas abertas no Milan, da Itália, e o próprio Paris Saint-Germain sonha com o jogador para ser a cereja no bolo do grande time que está montando. Mas Kaká evita comentar sobre seu futuro e prefere insistir, neste momento, em sua permanência na Espanha.

Chamado novamente pelo técnico Mano Menezes para a seleção brasileira, o meia do Real Madrid garante em entrevista exclusiva ao Estado que não pensa em voltar para o Brasil tão cedo e lembra que será uma responsabilidade muito grande disputar a Copa do Mundo de 2014 em casa. Entretanto, ele vê o País com uma geração bastante talentosa de jogadores e está feliz da vida com o ambiente na seleção brasileira.

Como você vê a possibilidade de disputar o Mundial de 2014 no seu próprio País?

Jogar a Copa já é uma responsabilidade muito grande, pois o Brasil sempre entra como favorito em qualquer competição e com a obrigação de ganhar. E em casa isso é maior ainda, vai ter uma cobrança, mas temos uma geração muito boa. No meu caso, pessoalmente, faltam dois anos e estou voltando agora para a seleção brasileira. Preciso buscar meu espaço, me reafirmar e aí vamos ver o que acontece.

Como foi esse seu retorno à seleção brasileira?

Eu me senti muito bem, me acolheram superbem, tanto a comissão técnica quanto os jogadores. Foi gostoso, o ambiente da seleção brasileira é muito positivo.

Você acha que o Brasil tem condições de fazer bonito dentro e fora de campo na Copa do Mundo de 2014?

Acredito que sim. Vai ser uma Copa bem interessante para o Brasil, em todos os aspectos. Vai acontecer, vai sair, será uma Copa muito boa. Estou bem positivo e otimista. Claro que em termos de infraestrutura não vai ser tudo aquilo que todo mundo gostaria que fosse, mas em termos de evento será muito bom.

Como você vê a nova safra de jogadores da seleção?

O Neymar vive um momento fantástico. Ele é um jogador muito talentoso e tive a oportunidade de conviver com ele por duas semanas nesse período na seleção. Gosto muito também do Oscar e tem ainda o Lucas. Eles têm demonstrado um talento muito grande. Tem o Thiago Silva, o David Luiz e o Marcelo, que é meu companheiro de clube. Infelizmente ele teve uma contusão agora, mas é um jogador fantástico. Essa geração é muito talentosa.

Muito se fala na saída do Neymar do Brasil. Cabe ele no Real Madrid?

A primeira coisa que tem de ver é que ele precisa querer sair. Cito meu exemplo: eu tinha o sonho de jogar em um grande clube europeu e quando apareceu a oportunidade no Milan, eu fui. Isso é muito dele e no momento que quiser as portas dos grandes clubes europeus estarão abertas, até pelo talento que ele tem. Está nas mãos dele. Enquanto achar que deve ficar no Brasil, tem de ficar, pois para ele está sendo bom, fazendo as coisas dele e até entrando na lista dos melhores do mundo da Fifa.

O torcedor do São Paulo sempre sonha com sua volta. É possível que isso aconteça na próxima temporada?

Não é um plano a curto prazo, não é minha ideia voltar para o Brasil. Claro que se voltasse a prioridade seria o São Paulo, mas espero ficar na Europa por mais alguns anos e depois sim pensar em um possível retorno.

Qual é a diferença desta temporada para a anterior?

Eu acho que esses jogos que eu fiz com a seleção foram muito bons para mim. Deu para ver que estou em boas condições, consigo jogar bem e pessoalmente foi importante. No Real eu venho jogando, não com certa continuidade, mas esses dois jogos me deram confiança para saber que estou bem. Essa temporada está sendo de reafirmação, até mais para mim mesmo, porque antes sabia que não estava bem. Vinha sempre lutando, fazendo os exercícios e treinando para ter a forma que eu gostaria, mas não dava certo. Hoje estou fisicamente bem para jogar e confiante.

Cogitou em algum momento sair do Real Madrid?

Em nenhum momento pensei nessa hipótese. Até mesmo quando surgiram muitas vozes no mercado de verão não cogitei essa saída porque acreditava que poderia acrescentar muito ao Real Madrid. Essa foi minha ideia e meu planejamento de continuar no clube.

Você acredita que tenha condições de acrescentar algo à equipe?

Eu tenho mais três anos de contrato e acho que ainda posso acrescentar e dar muito para o clube.

Quais são seus sonhos para os próximos anos?

A princípio quero continuar no Real, buscar meu espaço e ter uma vaga na seleção. Mais para frente é disputar a Copa do Mundo no Brasil e conquistar os títulos com o clube.