A glória se improvisa

Jornalismo profético não tem sentido, pois a realidade é imprevisível todos os dias. E isso fica mais acentuado numa atividade cujos deuses estão nervosos: o futebol. O escritor Juan Carlos Onetti, que chegou a vender entradas no estádio de Montevidéu, tem um personagem que diz "Adivinhe: equivoque-se".

Diante do mistério, supor significa errar. Quem poderia imaginar que a Espanha perderia por 5 a 1 da Holanda e que Ochoa, goleiro do México, se converteria no desempregado mais bem-sucedido do planeta? Um dos axiomas do futebol é que especialistas prognosticam muito pior do que avós que nunca assistiram a uma partida.

O grande oráculo deste esporte tem sido o polvo "Paul", que previu os resultados da seleção alemã. Nem mesmo ele conseguiu antecipar o desempenho de Ochoa em sua tarde em Fortaleza. O goleiro que chegou ao Mundial sem equipe transformou o jogo numa brilhante solicitação de emprego: sua reação diante do arremate de Neymar lembrou a de Banks diante da cabeçada de Pelé em 1970.

O mais estranho foi a eliminação da atual campeã, mas às vezes as seleções são o espelho das suas sociedades: na Espanha das aposentadorias antecipadas e abdicação do Rei, os monarcas do futebol se renderam a uma aposentadoria antecipada.

A América Latina está em festa. O Uruguai eliminou a Itália com o gol de Godín. Normalmente, o zagueiro acerta de cabeça. Desta vez teve de recorrer a outra parte do corpo: fiel à sua origem, arrematou com o churrasco.

Chile já vinha de uma boa eliminatória; contudo o entusiasmo dos seus torcedores era interpretado como um efeito secundário do "pisco sour". Tinham mesmo uma equipe tão boa? Diante da Espanha, os jogadores mostraram que o delírio era uma forma da realidade e jogaram como o Barcelona em câmera rápida. Perderam para a Holanda, mas não deixam de cativar.

A Costa Rica foi uma revelação e, para a juvenil Colômbia, o Mundial é uma escola e ela se forma dançando em cada partida.

Brasil e Argentina jogaram abaixo das possibilidades, mas contam com salvadores: Neymar e Messi inventam prodígios em nome da pátria.

A América Latina tem motivos para estar feliz. Mas poucas coisas inquietam tanto como a nossa alegria. Talvez porque a letra do hino colombiano diz "Oh, júbilo imortal!", algumas pessoas acham que esta é uma viagem para a eternidade: os festejos pelo triunfo da Grécia causaram nove mortes.

Uma centena de chilenos arrasou os escritórios da imprensa e mexicanos foram ameaçados de sanções pelo grito homofóbico que acompanha os lances do goleio rival. A algaravia latino-americana pode dar lugar a prisões e multas, ou pior.

É impossível prever o que vai acontecer nos próximos jogos. Só sabemos que, fiéis as suas raízes, as equipes da América Latina demonstraram que a história se improvisa diariamente.