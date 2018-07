A história da Arena do Palmeiras contada em quadrinhos

SÃO PAULO - Que o torcedor do Palmeiras está com saudade de seu estádio, ninguém duvida. Mas a verdade é que são poucos que conhecem a real história de uma das arenas esportivas mais antigas do Brasil. Os ilustradores Custódio e Fernandes contam em um livro de quadrinhos o que se passou nos últimos 120 anos deste espaço que em 2013 ganhará uma nova cara.

O Parque Antártica, mostram os autores, começou a tomar forma em 1891, logo depois que um grupo de alemães fundou uma fábrica de cervejas.

"Lá já tinha apresentação de boxe, tênis...", diz Custódio. "Em 1902 tivemos a primeira partida do primeiro campeonato oficial no País. Um jogo entre Germânia e Mackenzie."

O livro, explica Custódio, não é específico sobre o Palmeiras, e sim sobre o espaço físico que hoje se edifica a arena. "Contamos a alma que habita aquele lugar. "Alma, a história da arena esportiva mais antiga do país" é o nome do livro, que será lançado nesta terça, às 19 horas, na Livraria HQ Mix, na rua Tinhorão, 124, a 300 metros do Pacaembu, por R$ 30.

Custódio ressalta que o produto não é oficial do Palmeiras. Tanto que não leva a marca do time na capa. "Tivemos uma certa dificuldade para saber quem cuidava do marketing do clube. Mas claro que ficaríamos orgulhosos se nos apoiassem." A WTorre, ao contrário do clube, é um dos apoiadores do projeto. O livro termina justamente com uma imagem da Nova Arena, programada para ficar pronta no 2.º semestre de 2013.