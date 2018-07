A lógica do dérbi

Essa lógica particular prevaleceu em São Paulo. O Palmeiras vivia momento mais equilibrado, com 7 jogos de invencibilidade no Brasileiro (e outros dois na Sul-Americana), embora com seis pontos a menos do que o rival. O Corinthians navegava em mar agitado, com 7 partidas sem vitória, troca no comando técnico, pressão da torcida e dúvida em torno de sua capacidade de manter-se encostado nos líderes e chegar ao título.

O quadro inverteu-se assim que a bola começou a rolar. O Corinthians sob a batuta de Tite, e com força quase total (só Jorge Henrique está fora), foi pra cima do Palmeiras, apertou, mordeu, suou a camisa, alugou metade do campo como costumavam dizer os prosaicos locutores de rádio de antigamente. O Palmeiras encolheu-se, agiu como a equipe pequena que entra em campo para não apanhar de muito. Teve medo.

Elias foi a síntese de time elétrico: na primeira dividida com Kléber deu cartão amarelo para Heber Roberto. O volante um dia rejeitado pelo Palmeiras lascou bronca daquelas no juiz, num bate-boca bravo. Depois, o tempo todo largou falatório no ouvido do apitador pra mostrar quem distribuiria as cartas no Pacaembu. Também jogou muita bola. A banca era de Elias e seus companheiros, pois. Jucilei, Ralf e Bruno César ganhavam a batalha no meio-campo e sufocavam.

O gol de Bruno César foi consequência do apetite corintiano. A porteira verde abriu, a diferença poderia aumentar, mas então surgiu a outra parte de roteiro manjado: o Palmeiras despertou, largou de ser besta e tratou de mostrar que não estava para a brincadeira de gato e rato. Com isso, equilibrou o jogo. Ainda assim, até o final em poucos lances levou preocupação ao goleiro Júlio César. Na maior parte das vezes, assustou em cobranças bem calibradas de Marcos Assunção. Nada muito além disso.

O duelo número 335 (há quem crave 334) na história das duas agremiações serviu para apagar incêndio no Parque São Jorge. O Corinthians não encantou, não foi espetacular. Mas voltou a acreditar na possibilidade de chegar ao pentacampeonato e provou ser forte quando conta com a maioria dos titulares. Não me agradaram Iarley e Ronaldo. Participativos, sim; e pouco eficientes.

O Palmeiras deu tchauzinho de vez a qualquer veleidade de título, viu a vaga na Libertadores, via Série A, ficar a léguas de distância, e fez sua torcida constatar que, sem Valdivia em forma, não tem um cristo com capacidade para criar. Depender de Rivaldo, Tinga, Luan, Edinho, Dinei só com incorrigível vocação para sofrimento. Melhor rezar pela Sul-Americana, embora o rival do meio de semana seja o Atlético-MG em ascensão. Só faltava isso para o Palestra...

Mais alegria alvinegra. Para torcedor fiel acreditar que os ventos mudaram na rodada "Pelé 70 anos", só teve resultado favorável ao Corinthians: empates de Flu (no sufoco) e no belo Gre-Nal. E derrotas de São Paulo (não jogou nada) e Santos (fiasco, na virada do lanterna). Mas sobretudo o tropeço do Cruzeiro em Uberlândia, com direito a pênalti desperdiçado.

Lá vem... Fernando Alonso tem chance de ser campeão na F1. Defensores de marmelada de todos os sabores agora dirão que Felipe Massa agiu bem ao se deixar ultrapassar de propósito pelo espanhol no GP da Alemanha. Virá à tona a lengalenga de que interessa o resultado final e pouco importa a maneira como alcançá-lo.