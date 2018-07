A maior onda surfada na história

A marca dos 100 pés é um dos mitos do surf em ondas gigantes. O maior desafio para surfar uma onda deste tamanho não é só ter coragem e infraestrutura, mas também achar a onda gigante.

Nos últimos anos Big Riders tem viajado o mundo todo em verdadeiras “missões impossíveis” em busca de ondulações gigantes. Mas sempre existe o fator imprevisibilidade que pode mudar tudo quando falamos de uma “parede” de água com mais de 35 metros de altura.

Nesta última segunda-feira, Garrett McNamara achou uma das grandes da história do surf. Segundo o release oficial a onda surfada por GMac tinha mais de 90 pés, algo como 30 metros de altura.

Mas a história desta onda não começa neste último 1 de novembro de 2011. Desde 2002, Garrett ao lado do Instituto Hidrográfico de Portugal, estudam uma formação chamada de “Canhão de Nazaré”, um desfiladeiro submerso de 200 quilômetros que termina no meio do oceano em um lugar com mais de 5 km de profundidade.

Desde de então, anualmente Garrett, a convite da pequena cidade de Nazaré, viaja para estudar as ondas do North Canion, ou Canhão do Norte. Nazaré é considerada uma das melhores praias de Portugal, e além do turismo, tem a pesca como uma das atividades locais. Detalhe: Nazaré fica a 60 km de Peniche, cidade que recebeu nos últimos três anos uma etapa da ASP.

O “North Canyon Show by Garrett McNamara” acontece anualmente e mistura uma competição de tow in com sessões de autógrafos e outras atividades. Nos anos anteriores o canhão atirou boas ondas, mas nada comparado ao swell do dia 1° de novembro. Neste dia caíram nas águas geladas do atlântico os portugueses José Gregório e Rúben Gonzalez, além do inglês Andrew Cotton, o francês Peyo Lizarazu, e o irlandês Al Mennie.

Andrew Cotton foi o responsável por rebocar Garrett, enquanto Al Mennie estava no canal sentado em seu Jet Ski caso Garrett precisasse ser resgatado.

“Tanto Andrew como eu (Mennie) pegamos excelente ondas, algumas bombas de 60 pés ou mais, mas quando chegou a vez de Garrett ser rebocado veio a onda do dia. Talvez 30 pés maior do que as nossas, pelo que eu vi. “ disse Mennie. “Eu estava sentado no melhor lugar do show, fazendo a segurança no jet ski, quando ele foi arremessado na face da maior onda que eu já vi na minha vida.”

O feito foi gravado e fotografado. A onda foi mostrada no Sportscenter dos Estados Unidos.

O mito dos 100 pés ainda não foi quebrado, mas a persistência de McNamara lhe rendeu o que poderá ser a onda de sua vida. Mesmo sem existir o prêmio da “maior onda surfada na história”, Namara figura agora ao lado de Mike Parsons (Cortes Bank 2008) como um dos surfistas que ultrapassou a barreira dos 80 pés.