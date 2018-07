A mais cara revelação

Os selecionados têm idade máxima de 21 anos. Alguns vão completar 22 ainda em 2012. A lista contempla os atletas mais disputados do mercado. Neymar poderia dar lucro até R$ 133 milhões para o Santos se fosse vendido agora. Apesar do alto valor, não faltam clubes interessados.

Outros dois jogadores têm o mesmo preço mínimo que o menino da Vila. Mario Gotze, o "Messi Alemão", em ascensão no futebol europeu, aparece em segundo lugar, cujo contrato é avaliado entre 30 milhões e 45 milhões de euros (R$ 73 milhões a R$ 109 mihões). Para completar o trio de ponta do "pibe de ouro", o italiano Mario Balotelli, do Manchester City, também têm o mesmo preço mínimo, mas vale no máximo 40 milhões (R$ 97 milhões).

Gotze está atuando pelo Borussia Dortmund. Deve deixar o clube em breve. O time alemão está passando por dificuldades financeiras e o meia, de 19 anos, servirá para fazer moeda.

Dos 30 relacionados, 28 atuam em clubes europeus. Outros dois atletas brasileiros entraram no ranking. Douglas Costa, do Shakhtar Donetsk, é o 23.º, e Danilo, ex-Santos e atualmente no Porto, aparece em 27.º.