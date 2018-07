A melhor campanha, agora fora de casa

O desequilíbrio entre as campanhas foi determinante para o clube ficar apenas na 3.ª posição em 2010. Absoluto em casa, faturou apenas 21 pontos fora, contra 30 do Fluminense e 31 do Cruzeiro. Agora a equipe sinaliza ter se livrado do problema, perto de virar um trauma.

Longe de jogar bem e de dominar um adversário de pequeno orçamento, a vitória sobre o Atlético-GO, num magro e oscilante 1 a 0, foi importantíssima, fundamental para uma campanha equilibrada, dessas que disputam títulos.

Vergonha. As seleções vencedoras possuem personalidade muito bem definida, estabelecida pelo desempenho individual de seus jogadores e pelo sentido coletivo que move seu jogo. Depois de mais um empate na Copa América, agora contra o Paraguai, quando a derrota já parecia definida, é fato que o trabalho de Mano Menezes ainda está bem distante desse perfil.

Por enquanto, o grupo convocado para começar a dar forma ao time de 2014 não possui carisma. Ainda falta aquele artigo de luxo chamado tempo, além de resultados consistentes para fermentar a confiança dos mais jovens. Tecnicamente a turma é boa, por mais que resista ao desenvolvimento coletivo, a base de todo o processo de criação de uma equipe.

Mano colocou o meia Jadson no lugar de Robinho na partida contra os paraguaios. No primeiro jogo a seleção ficou presa demais ao desenho tático proposto pelo 4-2-3-1. Mas sem movimentação, qualquer sistema vai se encaixando lentamente à marcação, até ser engolido por ela.

Jadson, autor do primeiro gol, jogou apenas um tempo. Foi sacado no intervalo por estar mais próximo da expulsão que do segundo gol. Porém conseguiu se posicionar melhor, principalmente no meio de campo, ocupando o espaço deixado por Ganso, percebendo a oportunidade. Funcionou, mas a solução não passa pelo jogador do Shakhtar Donetsk.

Falta maturidade, aquela que se transforma em respeito. Ganso pode e deve jogar mais, mas conseguiu deixar marcas nos dois gols brasileiros, diferentemente de Neymar, longe de emplacar suas jogadas individuais, como aquelas que foram empurrando o Santos para a decisão da Libertadores, enquanto Muricy dava jeito na defesa.

Atribuir ao treinador toda a culpa é simplista demais. Talvez a decepção dos argentinos com Lionel Messi sirva de consolo. Maduro, rico, consagrado e campeoníssimo pelo clube, com a camisa da Argentina ainda se trata de um rascunho do gênio do Barcelona. Sergio Batista terá as Eliminatórias para fazer o time melhorar. E pode começar pelo básico, imediatamente, com Di Maria e Aguero entre os titulares.

Mano, entretanto, não possui tanto talento no banco. E também não inventa. A grande obra é transformar Neymar, Pato e Ganso em jogadores de seleção.

Mudando de pato para ganso, a entrevista de Ricardo Teixeira à Revista Piauí mostra o tamanho do desprezo do cartola pelo futebol. A novidade é a coragem do presidente da CBF em se mostrar como realmente é: como se apropriou de um bem público, de um patrimônio cultural brasileiro. Talvez alguém se incomode com as palavras do dono da bola. Talvez algum político, menos os quê têm suas campanhas financiadas pela CBF, perceba que é hora de questionar novamente esse poder todo.