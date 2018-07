''A melhor cara desse time é a qualidade técnica''

Qual o aspecto mais importante em relação à implantação de uma nova estrutura?

A federação (sul-africana) não estava acostumada a trabalhar com dois preparadores físicos, treinador de goleiros, médico, nutricionista, um profissional motivador. Hoje temos tudo isso para a Copa e o trabalho está sendo de alto nível.

E em termos de se adotar uma nova mentalidade?

A gente encontra dificuldade, porque os jogadores não ficam na nossa mão muito tempo, de dar uma filosofia, uma identidade, uma cara para esse time. Para mim, a melhor cara que esse time tem, em razão das características dele, não é porque eu quero, é o que eles podem oferecer, é a qualidade técnica.

Qual o resultado prático?

Quando eles botam a bola no chão é onde jogam melhor. Jogar com a bola no chão, ficar com a posse dela é uma mudança gigantesca porque os clubes aqui jogam em ligação direta, por cima, ninguém se preocupa em ficar com a bola. A gente até entende porque cada time tem um técnico de nacionalidade diferente, não tem uma unidade no país, não tem um sistema único de futebol. Então para nós na seleção foi difícil chegar e implantar a posse de bola para eles.

Fisicamente, a impressão que se tem é que a preparação é deficiente. Os jogadores ficam mais tempo no clube...

É verdade, eles não chegam ao nível exigido para uma Copa do Mundo. Mas com o trabalho que o Francisco Gonzalez (preparador físico) fez, os jogadores estão em um nível físico muito bom. A gente pode até não se classificar, mas não vai ser por causa do preparo físico.

Existe uma grande expectativa em cima dos jogadores. Como isso está sendo trabalhado pela comissão técnica?

Eu estou tirando essa pressão. Resultado a gente quer, a gente vive de resultado. Mas eu falo para eles: "Vamos jogar bem, cada um tem de ter uma boa performance. Jogar bem significa correr bem, acertar os passes, tomar as decisões corretas, lutar, ajudar o companheiro, brigar pela posse da bola, compactar o time. Quando todo mundo joga bem, normalmente o time fica próximo de obter a vitória.

Vocês vão deixar que legado para estes profissionais (os brasileiros tem contrato até o fim da Copa)?

Agora a seleção possui um grupo de jogadores jovens, alguns muito jovens. Então vai ficar uma base boa, espero que o treinador que venha dê continuidade. Não pode é mudar tudo. Se mudar a filosofia, vai começar tudo do zero. Em setembro, já vai começar a eliminatória da Copa Africana de Nações, com a Nigéria no grupo. Se o cara que vier...

Quem acha que vai ser?

Eu acho que vai ser o assistente técnico, o Pitso (Mosimone, o outro é Jairo Leal). É o que o bom senso indica. O cara está com a gente há quatro anos aqui, estão pagando a ele, ele está interessado, vendo, sentindo... Com certeza ele vai manter essa filosofia, o que vai ser bom para o país.

Mas internamente o futebol também poderia mudar a mentalidade...

Aí a gente vai para outra área. Eu acho que cinco estrangeiros (número permitido por equipe) é muita coisa para esse país, atrapalha. Vem qualquer um, não vem gente de qualidade. Além dos cinco, tem o pessoal da Namíbia, que joga como se fosse sul-africano (e como se tivessem dupla nacionalidade). E tem gente que com três anos ganha o direito de jogar como se fosse do país. Então, há times com sete estrangeiros. / A.L.