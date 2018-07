No primeiro confronto, o time pequeno venceu o grande justamente por acreditar que para enfrentar um adversário mais técnico seria preciso ter uma estratégia muito bem definida, e abraçá-la incondicionalmente. Foi uma aula de comportamento tático e de jogo coletivo.

Ontem, na última partida do campeonato, havia no Pacaembu um Ituano diferente, pilhado, fora do tom da disputa. Em alguma etapa do trabalho motivacional, os limites do bom senso foram ultrapassados.

O time pequeno, valente e organizado, foi trocado por um grupo que não queria mais jogar futebol, corria para fazer o tempo passar, excedendo-se nas faltas e no antijogo. E pensar que para ser campeão bastaria manter o que já havia sido testado e aprovado na semana anterior. Em 45 minutos, o Ituano tornou-se um time antipático.

No outro lado da final, Oswaldo de Oliveira não abriu mão de suas convicções ao escalar Alison no lugar de Gabriel, apenas atendeu às necessidades do time. O meio de campo precisava de mais densidade para enfrentar um setor dominado pelo Ituano na semana anterior.

Com Alison, Arouca e Cícero ganharam liberdade e se aproximaram da construção do jogo. Na aritmética do futebol, trocar atacante por volante é dar um passo atrás, uma aberração, mas Oswaldo sabia o que estava fazendo.

No segundo tempo, enxergando mais futebol do que canelas, o Ituano percebeu que seria preciso recuperar algumas das convicções que o levaram à decisão. E voltou a preocupar-se mais com a bola. O meio de campo santista foi fracionado novamente e a decisão empurrada para os tiros livres diretos, graças ao salvador gol de pênalti batido e sofrido por Cícero, que na origem da jogada estava impedido.

Nos últimos instantes do confronto, com algumas gotinhas a mais de equilíbrio emocional, o Ituano sagrou-se campeão, necessário para o pequeno, obrigação do grande. Merecidamente, o pequeno mudou o curso do torneio, depois de retomar a melhor estratégia.

Com os estaduais resolvidos, na semana que vem começa o Campeonato Brasileiro. Depois de quase quatro meses de enrolação, teremos um pouco de futebol de verdade. Exceto para os times que entraram na Taça Libertadores, é muito tempo para quase nada.

Para a CBF, entretanto, está tudo bem, tudo funcionando perfeitamente. Na semana passada, referindo-se ao rebaixamento da Portuguesa, José Maria Marin chegou a dizer que "o ambiente de incerteza e insegurança jurídica, decorrente do descumprimento das decisões do STJD" tem causado a fuga de patrocinadores do futebol. Está na ata da reunião do Conselho Técnico da Serie A do Campeonato Brasileiro.

Será que realmente Marin acredita no que diz? É óbvio que qualquer interferência no bom andamento das competições, atrapalha. Surpreende, porém, a Portuguesa ter se tornado o grande problema do futebol brasileiro, e não os quatro meses de estádios vazios, resultado da péssima qualidade das partidas.

É a Lusa que está apavorando o futebol do País? Então os clubes estão falidos por culpa da escalação irregular do meia Héverton? Não, trata-se apenas do realismo fantástico dos cartolas e de uma estrutura que apenas visa a manutenção do poder. O futebol é um detalhe para essa gente.

Na eleição da CBF, Marco Polo del Nero, o candidato de Marin, que já vem dirigindo a CBF há um bom tempo, será transformado presidente por aclamação, aplaudido pelas federações e pelo cartola do seu clube, que reclama mas não muda.