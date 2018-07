A moleza ensina

O benefício ocorrerá, se o treinador aproveitar as molezas com as quais a equipe topou e aprimorar o sistema (e a escalação) que se desenhou nas duas últimas partidas. Pelo amor de Santa Edwiges, a padroeira dos endividados cuja data se celebrou ontem, é preciso dar desconto extraordinário para essas apresentações! Que não se festejem os 6 a 0 e os 4 a 0 como o "resgate do verdadeiro estilo pentacampeão do mundo". Isso fica para os pachecos de plantão, que jamais será o caso deste que você lê. Mas servem para algumas observações.

A melhor delas é a de que há esboço animador, do meio para a frente. Ramires e Paulinho formam eficiente dupla de volantes, assim definidos por questão de nomenclatura, pois ambos não se limitam a destruir, como cães de guarda da defesa. Mas ousam ir ao ataque, como fazem em seus clubes. Por isso, aparecem com frequência em condições de concluir e de fazer gols, como aconteceu com Paulinho, de novo, ao abrir a goleada de ontem na Polônia. E só não foi também com Ramires porque o bandeirinha anulou cruzamento preciso de Neymar. Enfim, são ágeis e velozes.

Os treinos contra chineses e japoneses serviram também como porta de retorno para Kaká - e ele não decepcionou nas chances que teve. Como escrevi dias atrás, pode dar samba a parceria com Neymar e Oscar, dobradinha que, salvo surpresas, contusões (toc! toc!) ou queda abrupta de desempenho, já cavou lugar na equipe. Esses não saem. E Hulk se comporta como bom coadjuvante.

A defesa talvez passe por mudanças, e não se pode considerá-la pronta. Não foi testada contra os asiáticos; além disso, houve improvisação nas laterais. A prova virá no ano que vem, na Copa das Confederações, já que a tendência é de desfalques para os jogos contra Colômbia e Argentina (o fatídico "Superclássico" que falta) no mês que vem. O mesmo vale para o restante do time.

Muito bem, a poeira baixou pros lados da seleção e não se fala em limpeza geral. Mas, que tal, daqui pra frente encarar cachorro grande?

Mais sofrimento verde? E vamos ao que interessa, em homenagem a bordão clássico de Fiore Gigliotti. O Palmeiras carrega a angústia dele e de milhões de torcedores para o duelo com o Bahia, hoje à noite, em Salvador. Não há meio-termo: ou vence ou esquece de vez o Campeonato Brasileiro, assume a condição de Série B para 2013 e se concentra na Copa Sul-Americana como consolo para fechar o ano de forma menos constrangedora (como se o título compensasse o descenso). Gilson Kleina pode até colocar em campo o time juvenil nas sete rodadas que faltarão para fechar o calendário, que será melhor.

Por falar em completar: o técnico não tinha gente suficiente no time reserva, no treino de ontem à tarde, e teve de escalar auxiliares e o assessor de imprensa. Por que não chamou algum dirigente? Ai, ai, ai San Gennaro!