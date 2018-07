A noite mágica de um jovem zagueiro Quarta-feira última nos encontramos por acaso, eu saindo de casa, ele passando exatamente naquele momento. Conversamos um pouco como bons amigos e depois cada um seguiu seu caminho. Só voltei a pensar nele quando, no mesmo dia, comecei a ler notícias sobre os setenta anos do Pelé. E ao falar de Pelé obrigatoriamente me veio ao pensamento a figura do meu amigo. Revi aquele senhor elegante caminhando por uma das ruas de Perdizes, como se fosse mais um dos habitantes anônimos do bairro, carregando silenciosamente sua história que, num dado momento, se confundiu com a própria história do Rei do Futebol.